باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -مرغ، این مهمان همیشگی سفرههای ایرانی، حالا دیگر با احتیاط قدم برمیدارد؛ نه در مرغداریها آرام دارد، نه در بازارها. در قم، هر بار که پایش روی ترازوی فروشنده مینشیند، عددی تازه از گرانی را فاش میکند؛ عددی که نه فقط وزنش، بلکه سنگینیاش بر دوش مردم حس میشود. حالا مسئولان از نظارت و حمایت میگویند، اما بازار چشمانتظار چیزی فراتر از حرف است: اقدام.در دوازدهمین جلسه کارگروه تنظیم بازار قم، استاندار کِبِر بهنامجو از ضرورت رسیدگی جدی به وضعیت قیمت مرغ سخن گفت.
او تأکید کرد تأمین پایدار نیاز بازار باید با اولویت حمایت از اقشار ضعیف و تولیدکنندگان دنبال شود.
بهنامجو خواستار هماهنگی میان دستگاههای اجرایی برای جلوگیری از نوسانات قیمتی شد و گفت: در تنظیم بازار، نباید فقط به آمار و نمودارها بسنده کرد؛ باید صدای مردم را شنید و نیازهای واقعیشان را دید.
او همچنین بر نقش حمایتی دولت از مرغداران تأکید کرد و گفت؛ تولیدکنندگان باید در تمام ایام سال مورد حمایت قرار گیرند تا در شرایط بحرانی، همکاری لازم را برای تنظیم بازار داشته باشند. اما پرسش اینجاست: آیا این حمایتها به موقع و مؤثر خواهند بود؟ یا باز هم در پیچوخم بروکراسی گم میشوند؟
در این نشست، گزارشهایی از وضعیت کالاهای اساسی و سرمایهای ارائه شد؛از نرخ تورم سال ۱۴۰۴ گرفته تا وضعیت برنج، روغن، گوشت مرغ و گوشت قرمز. همچنین عملکرد نظارتهای مشترک میان صمت، جهاد کشاورزی، اتاق اصناف و تعزیرات مورد بررسی قرار گرفت. اما آنچه در میدان عمل دیده میشود، هنوز با وعدههای روی کاغذ فاصله دارد.
مرغ، این کالای اساسی و روزمره، حالا پایش را روی ترازوی گرانی گذاشته و چشمانتظار نظارتی است که از جنس عمل باشد، نه فقط از جنس حرف.