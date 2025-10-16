\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 -\u00a0\u0646\u0633\u062e\u0647 \u062a\u0635\u0648\u06cc\u0631\u06cc \u067e\u06cc\u0627\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0627\u0646\u0642\u0644\u0627\u0628 \u0628\u0647 \u0645\u0646\u0627\u0633\u0628\u062a \u0634\u0647\u0627\u062f\u062a \u0634\u0647\u06cc\u062f \u06cc\u062d\u06cc\u06cc \u0633\u0646\u0648\u0627\u0631\u060c \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062f\u06cc\u062f\u0627\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0633\u0646\u0648\u0627\u0631 \u0628\u0627 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0\n
با ساخت روزی صد هزار پهپاد برای نابودی اسرائیل مهیا کرد