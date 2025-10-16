باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: حماس زنده است و زنده خواهد ماند + فیلم

نسخه تصویری پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت شهید سنوار با دستخط ایشان منتشر شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان نسخه تصویری پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت شهادت شهید یحیی سنوار، به همراه لحظاتی از دیدار شهید سنوار با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای را مشاهده می‌کنید.

 

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
باید پهپاد های مهاجم جنگ دوازده روز را برای اسرائیل با قدرت
با ساخت روزی صد هزار پهپاد برای نابودی اسرائیل مهیا کرد
