سازمان ملل از کشته شدن دستکم ۱۸ غیرنظامی و زخمی شدن بیش از ۳۶۰ تن در درگیری‌های مرزی اخیر بین افغانستان و پاکستان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارش‌های سازمان ملل، درگیری‌های مرزی بین پاکستان و افغانستان تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن صد‌ها غیرنظامی شده است.

مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) روز پنجشنبه اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، دستکم ۱۸ نفر در افغانستان در درگیری‌های نظامی با پاکستان کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شده‌اند.

این نهاد در بیانیه‌ی خود از همه طرف‌ها خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان، خصومت‌ها را به طور پایه‌دار خاتمه دهند. این درگیری‌ها در حالی رخ می‌دهد که تنش‌های مرزی بین دو کشور در هفته‌های اخیر افزایش یافته است.

پاکستان و طالبان افغانستان بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته توافق کردند تا از طریق گفت‌و‌گو راه‌حلی مسالمت‌آمیز برای تنش‌های اخیر بیابند.

این هفته، مرز افغانستان و پاکستان شاهد یکی از خونین‌ترین رویارویی‌های نظامی دو دهه اخیر بین دو کشور بود. این درگیری‌ها پس از حملات پنجشنبه هفته گذشته در کابل، پایتخت افغانستان و استان مرزی پکتیکا رخ داد. طالبان پاکستان را به انجام حمله‌ای «بی‌سابقه، خشونت‌آمیز و قابل سرزنش» به اهدافی در کابل و پاتیکا متهم کرد.

اسلام آباد رسماً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه، احمد شریف چودری، یک مقام نظامی پاکستان، گفت که «شواهدی» وجود دارد که «افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی برای انجام تروریسم در پاکستان مورد استفاده قرار می‌گیرد.»

کارشناسان هشدار می‌دهند که حملات اخیر می‌تواند نشان‌دهنده دوره جدیدی از بی‌ثباتی برای دو کشور باشد که سال‌هاست با وجود درگیری‌های مکرر در امتداد مرز مورد مناقشه، روابط پایدار و راهبردی خود را حفظ کرده‌اند.

منبع: رویترز

برچسب ها: سازمان ملل ، پاکستان و افغانستان
خبرهای مرتبط
توافق پاکستان و افغانستان بر سر آتش‌بس ۴۸ ساعته
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
وال استریت ژورنال: آمریکا در حال مذاکره با طالبان برای بازگشت به پایگاه بگرام است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
حماس حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد
آخرین اخبار
دادگاه کیفری بین‌المللی: احکام بازداشت نتانیاهو و گالانت معتبر است
از تاماهاک تا ترس هسته‌ای؛ آیا ترامپ تسلیم تهدید پوتین می‌شود؟
انعقاد پیمان دفاعی آمریکا و عربستان در آستانه سفر ولیعهد سعودی به واشنگتن
نابودی کامل کشاورزی و افزایش ۲۵ برابری قیمت مواد غذایی در غزه
رد شایعات پیرامون صدور ویزا؛ ویزاها کاری نیستند + فیلم
الگوی عراق ۲۰۰۳ تکرار می‌شود: «جنگ با مواد مخدر» بهانه جدید آمریکا برای تصاحب نفت ونزوئلا
تعلیق کامل ترانزیت کالاهای افغانستان از مسیر پاکستان
سفرهای هند و مسکو گام‌های مهم برای تقویت جایگاه بین‌المللی افغانستان بود
دیدار سرپرست وزارت انرژی طالبان در مسکو با همتای روسی خود
تأکید بر همکاری امنیتی مقامات ایران و افغانستان
غزه با ۷۰ میلیون تن آوار و ۲۰ هزار مهمات منفجرنشده روبرو است
میلیون‌ها آمریکایی آماده برگزاری اعتراضات سراسری علیه ترامپ
دیدبان حقوق بشر: غزه با بزرگ‌ترین فاجعه عمرانی معاصر جهان روبروست
شکاف در بالاترین سطح؛ ترامپ از صلح می‌گوید، نتانیاهو از جنگ
عون: حملات اسرائیل برنامه‌ای برای نابودی زیرساخت‌های لبنان است
حماس حملات هوایی رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان را محکوم کرد
نیوزیلند تحریم‌ها علیه ایران را برقرار کرد
همایش خادمان همدلی و مهربانی برگزار شد + فیلم
فشارهای آمریکا موجب کاهش کمک‌های بین‌المللی به مهاجرین شد/ برگه سرشماری ها باید برگردند + فیلم
تلگراف: ترامپ در برابر پوتین ناکام خواهد ماند
رهبر حماس: ما قیمومیت بین‌المللی را رد می‌کنیم
کرملین: پوتین و ترامپ درباره موشک‌های تاماهاک صحبت کردند
سفر غیرمنتظره هیات‌های فلسطینی به قاهره
حملات جدید اسرائیل به جنوب لبنان
حمایت ترامپ از گروه‌های فلسطینی تحت حمایت رژیم صهیونیستی در غزه
تاکید ترامپ بر پیشرفت قابل توجه در تماس با پوتین
پاپ استفاده از گرسنگی به عنوان سلاح در درگیری‌ها را محکوم کرد
ترامپ و پوتین در مجارستان دیدار می‌کنند
هشدار مجدد روسیه درباره تحویل موشک تاماهاوک به اوکراین
روایت تکان‌دهنده اسیر آزاده فلسطینی از زندان‌های اسرائیل