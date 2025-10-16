باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - بر اساس گزارشهای سازمان ملل، درگیریهای مرزی بین پاکستان و افغانستان تاکنون منجر به کشته و زخمی شدن صدها غیرنظامی شده است.
مأموریت کمک سازمان ملل در افغانستان (UNAMA) روز پنجشنبه اعلام کرد که از تاریخ ۱۰ اکتبر تاکنون، دستکم ۱۸ نفر در افغانستان در درگیریهای نظامی با پاکستان کشته و بیش از ۳۶۰ نفر زخمی شدهاند.
این نهاد در بیانیهی خود از همه طرفها خواست تا برای محافظت از غیرنظامیان، خصومتها را به طور پایهدار خاتمه دهند. این درگیریها در حالی رخ میدهد که تنشهای مرزی بین دو کشور در هفتههای اخیر افزایش یافته است.
پاکستان و طالبان افغانستان بر سر آتشبس ۴۸ ساعته توافق کردند تا از طریق گفتوگو راهحلی مسالمتآمیز برای تنشهای اخیر بیابند.
این هفته، مرز افغانستان و پاکستان شاهد یکی از خونینترین رویاروییهای نظامی دو دهه اخیر بین دو کشور بود. این درگیریها پس از حملات پنجشنبه هفته گذشته در کابل، پایتخت افغانستان و استان مرزی پکتیکا رخ داد. طالبان پاکستان را به انجام حملهای «بیسابقه، خشونتآمیز و قابل سرزنش» به اهدافی در کابل و پاتیکا متهم کرد.
اسلام آباد رسماً مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. اما در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی در روز جمعه، احمد شریف چودری، یک مقام نظامی پاکستان، گفت که «شواهدی» وجود دارد که «افغانستان به عنوان پایگاه عملیاتی برای انجام تروریسم در پاکستان مورد استفاده قرار میگیرد.»
کارشناسان هشدار میدهند که حملات اخیر میتواند نشاندهنده دوره جدیدی از بیثباتی برای دو کشور باشد که سالهاست با وجود درگیریهای مکرر در امتداد مرز مورد مناقشه، روابط پایدار و راهبردی خود را حفظ کردهاند.
منبع: رویترز