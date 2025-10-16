باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - محمد مهدی ناصحی مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران در نشست تخصصی سیاستگزاری بازپرداخت در نظام سلامت ایران ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، بر اهمیت پرداختن به چالشهای تأمین مالی نظام سلامت تأکید کرد.
او با اشاره به نقش برجسته دکتر لنکرانی در پیگیری مباحث مرتبط با نظام سلامت، از تلاشهای دکتر حیدری، لطفی و سایر عوامل اجرایی همایش تقدیر کرد و حضور ریاست محترم دانشگاه و قائممقام ایشان را مایه دلگرمی دانست.
ناصحی با بیان اینکه بخش عمدهای از جمعیت کشور تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند، اظهار داشت: حدود ۸۰ درصد بیمهشدگان، شامل روستاییان و پنج دهک اول جامعه، به صورت رایگان تحت پوشش هستند که تأمین اعتبار آن بر عهده دولت است. با این حال، تنها یکسوم از این اعتبار بهطور کامل محقق میشود.
او افزود: نظام پرداخت در کشور ما پراکنده و فاقد انسجام لازم است. روشهای مختلفی از جمله پرداخت کارانه، سرانه، و مبتنی بر عملکرد اجرا شدهاند، اما هنوز به جمعبندی مناسبی نرسیدهایم.
ناصحی با تأکید بر ضرورت تشکیل صندوق واحد بیمه سلامت، گفت: در حال رایزنی با مرکز پژوهشهای مجلس، فرهنگستان علوم پزشکی و سایر نهادهای مرتبط هستیم تا ساختاری منسجم برای بیمه سلامت کشور ایجاد شود. تجمیع منابع و یکپارچهسازی صندوقها میتواند به ساماندهی خدمات و کنترل هزینهها کمک کند.
عدم تحقق کامل اعتبارات و رشد فزاینده هزینهها
او با اشاره به اعتبار مصوب ۱۳۶ همت برای بیمه سلامت در سال جاری، اظهار داشت: تنها حدود ۷۰ همت از این اعتبار اختصاص یافته که پاسخگوی جمعیت تحت پوشش نیست. صندوق صعبالعلاج نیز با کمبود اعتبار مواجه است و تخصیصهای انجامشده نیز بهطور کامل محقق نمیشوند.
ناصحی همچنین از رشد سرسامآور هزینهها در بخش دولتی خبر داد و گفت: هزینهها از ۲.۵ همت به بیش از ۵ همت افزایش یافتهاند و کنترل آنها دشوار شده است. مدیریت هزینهها در بخش دولتی باید بهگونهای باشد که هم شأن بیمهشدگان حفظ شود و هم اصول اقتصاد سلامت رعایت شود.
مدیر عامل سازمان بیمه سلامت ایران ابراز امیدواری کرد که مباحث مطرحشده در پنلهای تخصصی این همایش بتواند راهکارهایی عملی برای بهبود نظام سلامت و بیمه کشور ارائه دهد و مسیر اصلاحات ساختاری را هموار سازد.