باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی ـ در مراسم چهارمین همایش علمی پیرامون شخصیت و آثار علامه حسن‌زاده آملی که با حضور گسترده شاگردان، علما و طلاب در مرکز ائمه اطهار قم برگزار شد، محمدرضا حیدری،دبیر این همایش از ارسال ۵۳ مقاله علمی به دبیرخانه این رویداد خبر داد و گفت: آثار علمی، فلسفی، عرفانی، اجتماعی، کلامی و تفسیری علامه، به‌همراه موضوعات روز مانند نقش زن در تکوین جامعه، در کانون توجه پژوهشگران قرار گرفته‌اند.

او افزود: در این دوره، سه اثر برتر مورد تجلیل قرار می‌گیرند و سه مقاله نیز به‌عنوان آثار شایسته تقدیر معرفی خواهند شد. هدف اصلی همایش، زنده نگه‌داشتن نام و یاد علامه و معرفی ایشان به‌عنوان الگویی جامع برای نسل نوجوان و جوان است.

به گفته او این همایش با همکاری ۲۰ نهاد علمی و اجرایی برگزار شد و تلاش دارد میراث فکری و سلوکی علامه را در فضای علمی کشور نهادینه کند.

در ادامه، آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، با اشاره به جایگاه علمی و معنوی علامه حسن‌زاده آملی گفت: ایشان در جامعیت علمی کم‌نظیر بودند و در محافل درسی خود، حکمت متعالیه را با قرآن و کلمات اهل‌بیت تطبیق می‌دادند. عشق و انس ایشان با قرآن و احادیث، و احاطه بر مکاتب فلسفی، تفسیری و حدیثی، بی‌نظیر بود.

او افزود: علامه ذوالفنون، تمام عمر خود را وقف علم‌آموزی، تألیف و تفکر کرد و در مسیر عرفان نظری، اسما و صفات الهی را در وجود خویش احصا نمود.