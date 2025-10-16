باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - فریبا محمدی رئیس پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی درباره اینکه در نشست تخصصی در روز پارالمپیک با کوهپایه زاده و صمیمی چه مباحثی مطرح شد و قرار است در حوزه علوم ورزشی چه اتفاقاتی رخ بدهد، اظهار کرد: در ابتدا از همه اصحاب رسانه تشکر میکنم که در این نشست حضور پیدا کردید و این حضور نشان میدهد که واژه پارالمپیک و ورزش افراد دارای معلولیت در حوزه رسانه مهم است و اینکه شما میل دارید این آگاهی بخشی در سطح جامعه توسعه بدهید. با توجه به تشکیل ستاد عالی هفته پارالمپیک در کمیته پارالمپیک دستگاههای اجرایی طبق مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی وظیفه داشتند که رسالت و مسئولیت خود را در حوزه افراد دارای معلولیت انجام بدهند.
او افزود: پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به نمایندگی از وزارت علوم و فناوری ماموریت گرفت که وظایف خود را در این حوزه انجام بدهد. این نشست یکی از فعالیتهایی بود که مجموعه وزارت علوم در جهت آگاهی بخشی و معرفی جنبش پارالمپیک به جامعه دانشگاهیان و دانشجویان داشت. هدف اصلی ما این بود که دانشگاهیان و پژوهشگران را با ارزشهای جنبش پارالمپیک و در واقع نحوه شکل گیری این جنبش در دنیا و به ویژه در کشور خودمان آشنا کنیم. به معنای واقعی این جنبش بعد از انقلاب اسلامی در ایران شکل گرفت و با حضور جانبازان جنگ تحمیلی در فضای ورزش معلولین این جنبش رنگ و بوی خاصی گرفت و عملا توسعه ورزش معلولین از این جا شروع شد. میل داشتم که این مسائل را به بزرگواران انتقال بدهیم.
محمدی درباره تماس با زهرا نعمتی سرمربی تیم ملی پارا تیراندازی با کمان باعث میشود که معلولان و توانیابان به سمت ورزش سوق داده شوند، گفت: ما زمانی که از جنبش پارالمپیک صحبت میکنیم، قصد داریم افراد سمبل و نمونه را که توانستند بر معلولیت فیزیکی خودشان غلبه کنند را به جامعه معرفی کنیم تا آنها به بالاترین سطح از حوزه حرفهای گری در ورزش و محبوبیت و مقبولیت در اجرا برسند. زهرا نعمتی یکی از افرادی هست که همیشه باعث افتخار کشورمان بوده است و ایشان اولین مدال آور طلای بازیهای پارالمپیک در کشورمان بوده است و خوشبختانه الان سرمربیگری تیم ملی پاراتیروکمان کشورمان را بعد از ۳ دوره قهرمانی در پارالمپیک برعهده دارد. همچنین خوشبختانه او ارتباط خوبی با فضای علمی و پژوهشگری دارد و ما افتخار داریم که اسپانسر و همکار علمی خانم نعمتی هستیم و او تیمی را تشکیل داده و حرفه مربیگری را ادامه می دهد و اخیرا هم ورزشکاران پارا تیروکمان برای تستهای آمادگی جسمانی و سنجش عملکردشان به پژوهشگاه تربیت بدنی و مرکز سنجش تخصصی مراجعه کردند و باعث افتخارمان است که بتوانیم در این حوزه کمک حال باشیم.
او درباره اینکه سهم پژوهشگاه علوم ورزشی در معرفی استعدادها به فدراسیون جانبازان و معلولین چقدر بوده است، گفت: ما در حوزه وزارت علوم هستیم و دانشکدههای علوم ورزشی و پژوهشگاه تربیت بدنی زیر نظر وزارت علوم دارند فعالیت میکنند. فرایند استعدادیابی در مورد فردی که دارای معلولیت هست برای اینکه جذب ورزش معلولین شود در مسیرهای متفاوتی تعریف میشود. مدل بلند مدت استعدادیابی در ورزش به نام " LTAD" وجود دارد و رشد بلند مدت ورزشکار هست. این موضوع در حوزه معلولیت ۲ مرحله بیشتر دارد و اولین مرحله آن ارتباط فرد معلول با ورزش و آگاهی بخشی است، که چگونه به خانواده و فرد معلولیت نشان بدهیم که ورزش برای این افراد چقدر میتواند مهم و مفید باشد و بعد این فرد وقتی جذب ورزش شد به هیئت ورزش استان خودش میرود و رشد میکند و به مسابقات میرود و در آنجا قهرمان و دیده میشود و بعد در فضای ورزش حرفهای میرود. دانشگاهیان در اینجا نقش دارند و به رشد علمی ورزشکار کمک میکنند که ارزیابی هایشان انجام شده و عملکردشان تحلیل میشود و بعد در فضای ورزش حرفهای به کار برده خواهد شد.