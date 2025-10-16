وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گفت: هم اکنون ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری در کشور در نوبت دریافت تسهیلات بانکی قرار دارند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی-  وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر تقویت زیرساخت‌های فرهنگی و گردشگری کردستان، از اختصاص ۱۲ هکتار از اراضی پارک ۳۶ هکتاری پیرچنار سنندج به ایجاد شهرک و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی، اقدامی راهبردی برای حفظ، توسعه و ترویج میراث هنری و صنایع‌دستی محلی خبر داد.

 

وی در این بازدید بر لزوم توسعه زیرساخت‌های گردشگری و صنایع‌دستی در کردستان تاکید کرد و این پروژه را گامی استراتژیک در جهت ارتقای سرمایه‌های فرهنگی و هنری استان برشمرد.

 

سیدرضا صالحی‌امیری در حاشیه بازدید از پروژه در حال ساخت هتل لاله سنندج اظهار کرد: در کشور بیش از ۲ هزار و ۷۰۰ پروژه گردشگری در نوبت دریافت تسهیلات هستند، اما تکمیل پروژه‌ها نیازمند اراده و پیگیری جدی سرمایه‌گذاران است.

 

وی افزود: یکی از راه‌های تسریع در اجرای پروژه‌ها، ورود سرمایه‌گذار دوم به طرح است تا روند اجرا سرعت پیدا کند.

 

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی اضافه کرد: ذهن بسیاری از سرمایه‌گذاران به سمت دریافت تسهیلات کم‌بهره متمرکز است، در حالی‌که اولویت اصلی باید تکمیل و بهره‌برداری از پروژه باشد تا از افزایش هزینه‌ها به‌مرور زمان جلوگیری شود.

 

صالحی امیری بیان کرد: زمانی‌که پروژه به بهره‌برداری برسد، بازپرداخت اقساط تسهیلات نیز به‌راحتی انجام خواهد شد.

 

سرمایه‌گذار پروژه هتل لاله سنندج در این بازدید گفت: محل اجرای این طرح در سال ۱۳۸۶ به مزایده گذاشته شد و شرکت ما برنده آن بود و سال ۱۳۹۵ مبلغ ۲۵ میلیارد تومان اعتبار برای آن مصوب شد که با گذشت ۱۰ ماه، قرارداد نهایی منعقد و پرداخت‌ها به‌صورت قطره‌چکانی انجام شد.

 

مرادی با بیان اینکه این پروژه اکنون ۸۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، افزود: برای تکمیل آن حدود هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

 

وی یادآور شد: این هتل پنج‌ستاره در مجموع دارای ۱۲۸ اتاق و ۲۵۰ تخت است و تاکنون معادل ۲ هزار میلیارد تومان هزینه در آن صرف شده است.

استاندار کردستان هم در جریان این بازدید اعلام کرد که ۱۲ هکتار از مجموع ۳۶ هکتار اراضی پیرچنار به ایجاد شهرک و نمایشگاه دائمی صنایع‌دستی اختصاص یافته است. وی تأکید کرد این اقدام به حفظ و توسعه رشته‌های مختلف صنایع‌دستی، ارتقای ظرفیت‌های فرهنگی و تقویت اقتصاد محلی کمک شایانی خواهد کرد.

زره‌تن‌لهونی همچنین با اشاره به ظرفیت تاریخی منطقه افزود: قلعه حسن‌آباد، بخشی ارزشمند از هویت فرهنگی و تاریخی سنندج است و احیای آن علاوه بر رونق گردشگری، موجب تقویت حس تعلق مردم به میراث محلی و فرهنگ بومی خواهد شد.

پارک پیرچنار که در محدوده ابتدای ناحیه منفصل شهری حسن‌آباد در حال ساخت است، یکی از بزرگ‌ترین بوستان‌های تفریحی و ورزشی سنندج به شمار می‌آید. این پارک با چشم‌انداز ۳۶۰ درجه به شهر، شامل منظرگاه، پارکینگ، سایت عکاسی، مسیر سلامت و پیاده‌روی به طول ۶ کیلومتر، سکوی خانواده، فضا‌های ورزشی و اجتماعی، فضای سبز و نورپردازی مدرن است و در چارچوب طرح جامع ساماندهی تپه‌های شهر سنندج اجرا می‌شود.

برچسب ها: کردستان ، پروژهای ، بازدید ، اختصاص بودجه
