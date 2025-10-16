مدیران بخش سلامت غزه از وضعیت بی‌سابقه نظام درمانی خبر داده و هشدار دادند بیش از ۴۰۰ عمل جراحی فوری در انتظار انجام است و ۱۷۰ هزار مجروح نیازمند درمان فوری هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - مدیران بخش سلامت در نوار غزه در گفت‌و‌گو با شبکه الجزیره از وضعیت بحرانی و بی‌سابقه در بخش بهداشت و درمان خبر داده و نسبت به فروپاشی کامل نظام پزشکی در این منطقه هشدار دادند.

دکتر منیر البرش، مدیرکل وزارت بهداشت غزه، با بیان اینکه این وزارتخانه با کمبود منابعی مواجه شده که در تاریخ نوار غزه سابقه نداشته است، خواستار گشایش فوری گذرگاه‌ها و پایبندی رژیم اشغالگر به توافقات مربوط به ورود کمک‌های انسانی شد.

البرش با اشاره به فشار شدید بر بیمارستان‌ها هشدار داد: «بیش از ۴۰۰ عمل جراحی فوری در انتظار انجام است و ۱۷۰ هزار مجروح نیازمند درمان فوری هستند.» وی تأکید کرد که ورود کامیون‌های حامل کمک‌های پزشکی و دارویی برای ادامه فعالیت بیمارستان‌ها و نجات جان مجروحان و بیماران حیاتی است.

در همین حال، دکتر عائد یاغی، مدیر جمعیت امداد پزشکی غزه، با اعلام ویرانی کامل زیرساخت خدمات درمانی در این منطقه، گفت: «ما با موارد متعدد سوء‌تغذیه رو‌به‌رو هستیم که همچنان نیازمند پیگیری و درمان هستند. در حال حاضر هیچ نظام درمانی سالمی در غزه باقی نمانده است.»

وی افزود: «بخش بهداشت غزه بخش بزرگی از سیاست نابودی و جنایات ارتکابی رژیم اشغالگر را متحمل شده و بدون مداخله فوری جامعه بین‌المللی، فاجعه انسانی در این منطقه ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت.»

منبع: الجزیره و مرکز اطلاع رسانی فلسطین

برچسب ها: نوار غزه ، بیمارستان غزه
