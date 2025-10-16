ملی پوش دسته ۹۷ کیلوگرم پاراوزنه برداری کشورمان موفق به کسب مدال برنز مسابقات قهرمانی جهان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پنجمین روز از رقابت‌های قهرمانی جهان پاراوزنه‌برداری در رده بزرگسالان، علی اصغر ابارقی و محمد مبین ملی پوشان کشورمان در دسته ۹۷ کیلوگرم به مصاف حریفان خود رفتند.

ابارقی در حرکت اول خود از مهار وزنه ۲۱۵ کیلوگرم بازماند. او در حرکت دوم خود توانست این وزنه را مهار کند. ابارقی در حرکت سوم موفق به مهار وزنه ۲۲۷ کیلوگرمی شد و توانست عنوان سومی جهان و مدال برنز را از آن خود کند.

مبین محمدی دیگر نماینده کشورمان در این دسته در حرکت نخست خود وزنه ۲۱۱ کیلوگرمی را مهار کرد. او در حرکت دوم خود وزنه ۲۱۷ کیلوگرمی را بالای سر برد. او در حرکت سوم از مهار وزنه ۲۲۳ کیلوگرمی بازماند و در نهایت در جایگاه ششم جهان ایستاد.

تیم ملی بزرگسالان آقایان کشورمان با ترکیب حسن پاشا پور، علیرضا ایزدی، محسن بختیار، امیر جعفری، روح اله رستمی، سعید اسکندر زاده، علی اصغر ابارقی، مبین محمدی، علی اکبر غریب شاهی، مهدی صیادی، احمد امین زاده، با هدایت حسین توکلی و احمد ملاحسینی در این رویداد حضور دارد.

مسابقات بخش بزرگسالان از ۱۹ تا ۲۶ مهرماه (۱۱ تا ۱۸ اکتبر) برگزار می‌شود و روز پایانی آن به رقابت‌های تیمی اختصاص دارد. در مجموع، ۵۴۲ ورزشکار از ۷۱ کمیته ملی پارالمپیک در این رقابت‌ها حضور دارد.