نماینده مسیحیان ارمنی درمجلس گفت: اقدامات مرکز وکلا گره گشای مشکلات ایرانیان خارج از کشور خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان- رئیس و اعضای مرکزوکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به همراه هیات حقوقی از کشور ارمنستان با حضور در کلیسای سرکیس مقدس میزخدمت حقوقی برگزار کردند.

در این میزخدمت آرا شاوردیان نماینده مسیحیان ارمنی درمجلس شورای اسلامی نیز برگزاری این میزخدمت را فرصتی برای هموطنان مسیحی دانست و گفت: باید از رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه که همیشه درکنار هموطنان ارمنی هستند تشکر کنم؛ ایشان با روحیه ملی خود به عنوان یک وکیل متعهد بدون توجه به دین و مذهب و زبان و قومیت خدمت رسانی به هموطنان را همواره اولویت خود قرار داده‌اند.

شاوردیان افزود: این میز‌های خدمت با حضور وکلا و اعضای مرکز موجب شده بسیاری از مردم ازجمله جامعه مسیحی و ارامنه کشور کارشان به ثمر برسد و مشکلاتی که بعضاً سال‌ها معطل مانده بوده به سرانجام برسد.

این نماینده مجلس گفت: ارمنستان یکی از همسایگان تاریخی ما است که ارتباط گسترده و نقاط مشترک بسیاری با این عزیزان داریم و خوشحالیم که در حوزه قضایی و حقوقی نیز این ارتباطات گسترده‌تر می‌شود.

وی گفت: یکی از مهمترین مسائل حقوقی ما بحث پرونده ایرانیانی است که درارمنستان حضور دارند و بعضاً رسیدگی به پرونده‌های آن طولانی شده یا به مشکلاتی برخورده‌اند و امروز می‌توان به کمک مرکز وکلا این موضوع را پیگیری و خدمات موثری به هموطنان خارج کشور بدهد.

نماینده مسیحیان ارمنی در مجلس شورای اسلامی بیان داشت: حضور مرکز وکلا در عرصه بین الملل با برنامه ریزی رئیس این مجموعه موجب بهبود سطح کیفیت دیپلماسی حقوقی و ورود به عرصه‌هایی شده است که مردم به آن نیاز دارند؛ و این موضوع جای تشکر دارد.

همچنین در این میز خدمت شاهن پتروسیان رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان گفت: امروز خدماتی را در مرکزوکلای قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران مشاهده کردیم که جالب و تحسین برانگیز بود؛ چرا که امکان رفع مشکلات حقوقی برای بسیاری از مردم را به صورت ساده و رایگان فراهم کرده است. پتروسیان گفت: از اینکه امروز در کلیسای سرکیس مقدس در تهران هستم احساس بسیار خوبی دارم و دیدن همکاری‌ها میان مرکز وکلا و جامعه ارمنی من را بسیار شگفت زده کرد و از آنها تشکر می‌کنم.

حسن عبدلیان پور نیز برگزاری میزخدمت درکلیسا‌های سراسر کشور را فرصتی برای مجموعه مرکزوکلای قوه قضائیه دانست و گفت: مجموعه ما همکاری بسیار نزدیکی با خلیفه گری ارامنه دارد و میز‌های خدمت ما در سراسرکشور به صورت مستمر درحال خدمت رسانی به همه هموطنان ازجمله مسیحیان ارمنی است و تاکنون چندین پرونده در همین کلیسای سرکیس مقدس حل وفصل شده که موجب رضایت هموطنان مسیحی ما گردیده است.

رئیس مرکزوکلای قوه قضائیه افزود: مجموعه ما در جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز خدمات حقوقی، کارشناسی و روانشناسی برای تمام حادثه دیدگان فراهم کرد و از جمله خانواده‌های مسیحی که در این حادثه دچار آسیب جانی و مالی شدند را مورد توجه قرار داد.

دراین جلسه یکی از خانواده‌های جانباز مسیحی که در جنگ تحمیلی اخیر دچار حادثه شده از خدمات ارائه شده توسط مرکز تشکر کرد و از رئیس مرکز تقاضا کرد تا این خدمات رسانی به صورت مستمر برای ارامنه برقرار باشد.

 درپایان به مشکلات و پرونده‌های حقوقی مراجعین با حضور رئیس مرکز، نماینده مسیحیان درمجلس و رئیس انجمن جهانی وکلای ارمنستان رسیدگی و اقدامات لازم در دستورکار قرار گرفت.

برچسب ها: قوه قضاییه ، میز خدمت
