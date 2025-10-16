مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد، از افتتاح ۱۶ پروژه ورزشی با اعتباری بیش از ۱۶۳ میلیارد تومان در هفته تربیت بدنی در استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی- سید احمد هاشمی مدیر کل ورزش و جوانان استان یزد در آستانه هفته تربیت بدنی در نشست با اصحاب رسانه از برگزاری برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت بدنی در استان خبرداد و گفت: در هفته تربیت بدنی ۱۶ پروژه ورزشی با اعتباری بیش از ۱۶۳ میلیاردتومان به بهره‌برداری می‌رسد.

وی با اشاره به برگزاری المپیاد‌های ورزشی در استان گفت: افتتاحیه المپیاد ورزشی ویژه بانوان در اصفهان و اختتامیه این المپیاد به میزبانی استان یزد با حضور ورزشکاران ۲۶ استان کشور برگزار می‌شود.

هاشمی با اشاره به پروژه خانه کشتی یزد افزود: هماهنگی‌های لازم برای این مجموعه انجام شده و اجرای آن گام مهمی در مسیر توسعه ورزش‌های پایه و پرطرفدار است. همچنین احیای باشگاه ورزشی شهرداری یزد پس از چند سال وقفه، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت و شکوفایی استعدادهای ورزشی در شهر باشد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد تصریح کرد: در طراحی این بوستان، فعالیت‌های سلامت‌محور مانند پیاده‌روی و دوچرخه‌سواری بانوان نیز مورد توجه قرار گرفته و این مجموعه می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش ورزش همگانی و حتی فعالیت‌های قهرمانی در رشته‌های مختلف باشد

وی خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری تمرین‌های تیم ملی قایقرانی کشور در همین فضا نشان می‌دهد که این مجموعه ظرفیت میزبانی از رویدادهای ملی را دارد و می‌توان با برنامه‌ریزی اصولی، دوباره چنین رویدادهایی را در این مکان برگزار کرد.

دهقان معاون ورزش و جوانان استان نیز در این نشست گفت: توسعه ورزش و برنامه‌های فرهنگی و ورزشی در هفته تربیت بدنی در استان برگزار می‌شود و برگزاری بازی‌های بومی و محلی در مدارس استان برگزار می‌شود.

وی ادامه داد: المپیاد ورزشی ویژه بانوان در کشور در حال برگزاری است که ورزشکاران از استان یزد هم در المپیاد ورزشی حضور دارند.

دهقان افزود: اختتامیه المپیاد استعداد‌های برتر در ۲۸ رشته ورزشی در ۲۸ استان کشور در حال برگزاری است و اختتامیه این المپیاد ۲۹ مهرماه با حضور معاون وزیر ورزش و جوانان و با حضور بانوان ورزشکار و ورزش دوست استان سالن ورزشی شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه نشاط اجتماعی یکی از اصلی‌ترین پایه‌های توسعه اجتماعی استان است،گفت: در حاشیه اختتامیه این المپیاد، جشن بزرگ ورزشی ویژه بانوان با حضور ۲ هزار بانوی ورزشکار در استان با هدف نشاط اجتماعی در سالن شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: در ۶ ماهه نخست امسال در حوزه برگزاری مسابقات و اعزام‌ها و کسب مدال و ۱۴ نفردعضو تیم ملی، ۲۲ تیم در رده سنی مختلف به لیگ داشتیم تعداد زیادی اعزام دعوت شده به اردوی تیم ملی، پنج اردوی تیم ملی، در رده‌های سنی مختلف لیگ داشتیم.

دهقان ادامه داد: افتتاحیه مسابقه شمشیر بازی ویژه بانوان فردا ۲۵ مهرماه در سالن شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.