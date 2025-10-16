باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - دومین دوره همایش آموزشی منطقهای انتخابات، با حضور علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور و رئیس ستاد انتخابات کشور، مجتبی عبداللهی استاندار البرز، فرمانداران، مدیران کل سیاسی و فناوری اطلاعات و مسئولان آموزش استانداریهای منطقه، در مجموعه ایثار شهرستان ساوجبلاغ برگزار شد.
علی زینیوند، معاون سیاسی وزیر کشور، در این همایش با تأکید بر اهمیت آموزش و هماهنگی در فرآیندهای انتخاباتی، از برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا بهصورت تمامالکترونیک خبر داد و گفت: «با استفاده از زیرساختهای فناوری اطلاعات و آموزش نیروهای اجرایی، انتخابات ۱۴۰۵ بهصورت دقیقتر، سریعتر و شفافتر برگزار خواهد شد.
وی افزود: «هدف اصلی ستاد انتخابات کشور، اطمینان از سلامت کامل انتخابات، بیطرفی مجریان و صیانت از آرای مردم است. تحقق این هدف، در گرو همکاری همهجانبه استانداریها و فرمانداریهاست.
در ادامه، مجتبی عبداللهی، استاندار البرز، نیز با اشاره به برگزاری این همایش به میزبانی استان البرز گفت: «خدا را شاکریم که در مسیر برگزاری انتخاباتی گام برمیداریم که مظهر مردمسالاری دینی و تجلی عقلانیت در نظام جمهوری اسلامی است؛ همانگونه که مقام معظم رهبری تأکید فرمودهاند، انتخابات جلوه اراده ملت در تعیین سرنوشت خویش است.
عبداللهی با تأکید بر اهمیت این دوره از انتخابات افزود: «انتخابات پیشِرو از جنبههای مختلف دارای اهمیت ویژهای است و برگزاری آن نیازمند هماهنگی، دقت و بهرهگیری از خرد جمعی همه دستاندرکاران است.
او با اشاره به پیچیدگیهای برگزاری انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا گفت: «انتخابات شوراها به مراتب گستردهتر از انتخابات مجلس شورای اسلامی است؛ زیرا در شهرها و روستاها با تعداد زیادی داوطلب مواجهیم و گاه فرآیندهای بررسی صلاحیت و انتخاب شهرداران نیز چالشهایی را ایجاد میکند.»
نماینده عالی دولت در استان البرز با بیان اینکه اعتماد مردم سرمایه اجتماعی نظام است، تصریح کرد: «در دولت وفاق ملی، هدف اصلی ما برگزاری انتخاباتی شفاف، قانونمند و بدون کوچکترین شائبه است تا اعتماد عمومی تقویت شود. میتوان با دقت، سلامت و امانتداری، انتخاباتی بیحاشیه و موفق برگزار کرد.»
استاندار البرز در پایان اظهار داشت: «مدیریت عالی وزارت کشور و همراهی استانداریها، زمینهساز برگزاری انتخاباتی در شأن ملت ایران خواهد بود؛ انتخاباتی که تضمینکننده سلامت و اعتبار انتخاباتهای آینده کشور باشد.
گفتنی است انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، یازدهم اردیبهشت سال ۱۴۰۵ برگزار میشود؛ انتخاباتی که نقش آموزش و آمادگی مدیران اجرایی در آن، نقشی تعیینکننده در سلامت و دقت فرآیند رأیگیری خواهد داشت.