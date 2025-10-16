باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که امروز پیکر ۳۰ شهید دیگر را که رژیم اشغالگر صهیونیستی از طریق سازمان صلیب سرخ آزاد کرده، تحویل گرفته است. با این اقدام، شمار کل پیکرهای تحویلی از آغاز تبادل اسرا تاکنون به ۱۲۰ پیکر رسیده است.
در بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه آمده است که تیمهای پزشکی این وزارتخانه همچنان در حال انجام مراحل معاینه، مستندسازی و آمادهسازی پیکرها برای تحویل به خانوادههایشان هستند و این اقدامات بر اساس پروتکلهای پزشکی و حقوقی معتبر انجام میشود.
وزارت بهداشت غزه همچنین فاش کرده است که بر روی شماری از پیکرها، آثار آشکار شکنجه، ضربوجرح، بستن دستها و بستن چشمها دیده میشود؛ امری که احتمال وقوع تخلفات جدی انسانی و جنایات جنگی از سوی اشغالگران را تقویت میکند.
بنابر اعلام این وزارتخانه، تاکنون هویت چهار شهید از طریق خانوادههایشان شناسایی شده است. روند شناسایی سایر پیکرها نیز از طریق پیوند الکترونیکی ویژهای که در اختیار شهروندان قرار گرفته، ادامه دارد.
منبع: الجزیره