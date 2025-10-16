وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه از دریافت ۳۰ پیکر دیگر از رژیم صهیونیستی خبر داد که شمار کل پیکر‌های تحویل‌گرفته شده را به ۱۲۰ رساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه اعلام کرد که امروز پیکر ۳۰ شهید دیگر را که رژیم اشغالگر صهیونیستی از طریق سازمان صلیب سرخ آزاد کرده، تحویل گرفته است. با این اقدام، شمار کل پیکر‌های تحویلی از آغاز تبادل اسرا تاکنون به ۱۲۰ پیکر رسیده است.

در بیانیه رسمی وزارت بهداشت غزه آمده است که تیم‌های پزشکی این وزارتخانه همچنان در حال انجام مراحل معاینه، مستندسازی و آماده‌سازی پیکر‌ها برای تحویل به خانواده‌هایشان هستند و این اقدامات بر اساس پروتکل‌های پزشکی و حقوقی معتبر انجام می‌شود.

وزارت بهداشت غزه همچنین فاش کرده است که بر روی شماری از پیکرها، آثار آشکار شکنجه، ضرب‌وجرح، بستن دست‌ها و بستن چشم‌ها دیده می‌شود؛ امری که احتمال وقوع تخلفات جدی انسانی و جنایات جنگی از سوی اشغالگران را تقویت می‌کند.

بنابر اعلام این وزارتخانه، تاکنون هویت چهار شهید از طریق خانواده‌هایشان شناسایی شده است. روند شناسایی سایر پیکر‌ها نیز از طریق پیوند الکترونیکی ویژه‌ای که در اختیار شهروندان قرار گرفته، ادامه دارد.

منبع: الجزیره

برچسب ها: شهدای فلسطینی ، اسرای فلسطین
خبرهای مرتبط
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
روز اعتصاب و اعتراض اسپانیا در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه + فیلم
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
کلمبیا: طلای مصادره‌شده از کارتل‌ها به درمان کودکان غزه اختصاص می‌یابد
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
آخرین اخبار
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
آمار سازمان ملل از شمار تلفات غیرنظامیان در درگیری‌های مرزی افغانستان و پاکستان
نتانیاهو در میانه بن‌بست نظامی: تکرار ادعاهای واهی علی‌رغم ناکامی در تحقق اهداف جنگ
نمایشگاه سرمایه‌گذاری و تجارت ایران و افغانستان در بیرجند برگزار می‌شود
تشدید پیامدهای زلزله در شرق افغانستان
نمایشگاه افغان-قزاق برای توسعه صادرات و رساندن مبادلات به ۳ میلیارد دلار
دادگاه نروژ: گارد سابق سفارت آمریکا به جاسوسی برای روسیه و ایران محکوم شد
فراهم شدن شرایط حج برای اتباع افغانستانی دارای برگه سرشماری صحت ندارد
محرومیت ۶۵۰ هزار کودک غزه‌ای از تحصیل برای سومین سال پیاپی
اسرائیل با ادعای تأخیر حماس در تحویل اجساد، تهدید به ازسرگیری جنگ کرد
تاریخ بازگشایی گذرگاه رفح فقط برای تردد افراد در مرحله بعدی اعلام می‌شود
حماس در سالروز شهادت سنوار: طوفان الاقصی ادامه دارد
اتحاد راهبردی ایران، روسیه و چین در مقابله با بازگشت احتمالی آمریکا به پایگاه بگرام
ائتلاف مالزیایی: اعزام ناوگان هزار کشتی برای شکستن محاصره غزه
دیپلماسی فعال منهای شوآف
کلمبیا: طلای مصادره‌شده از کارتل‌ها به درمان کودکان غزه اختصاص می‌یابد
روز اعتصاب و اعتراض اسپانیا در محکومیت اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه + فیلم
مادورو مجوز ترامپ به سیا برای عملیات پنهانی در ونزوئلا را محکوم کرد
 مقام آمریکایی: توافق غزه باید حفظ شود؛ بازگرداندن اجساد نیازمند زمان است
احتمال تمدید اسارت پزشک برجسته فلسطینی
مذاکرات چین و تشکیلات خودگردان فلسطین درباره تقویت همکاری
ترامپ: ممکن است به اسرائیل اجازه دهم جنگ در غزه را از سر بگیرد
قسام: همه اسرای زنده و اجسادِ در دسترس تحویل داده شدند
مقام کاخ سفید درباره حذف ۱۰ هزار شغل در پی تعطیلی دولت هشدار داد
فرود اضطراری هواپیمای وزیر دفاع آمریکا در انگلیس
حماس امشب تعداد دیگری از اجساد اسرای اسرائیلی را تحویل خواهد داد 
ویتکاف گزارش‌ها درباره کناره‌گیری را رد کرد
سازمان ملل: نیروهای اسرائیلی به کشتار غیرنظامیان در غزه ادامه می‌دهند
مراسم ادای احترام به روزنامه‌نگار شهید فلسطینی در شهر اسلو + فیلم
بسنت: تعطیلی دولت روزانه ۱۵ میلیارد دلار برای اقتصاد آمریکا هزینه دارد