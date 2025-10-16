باشگاه خبرنگاران جوان- پهپاد شاهد-۱۷۱ که در رسانه‌های ایران با نام سیمرغ هم شناخته می‌شود، یکی از نمادهای تلاش کشور در مهندسی معکوس پهپادهای پنهانکار به‌حساب می‌آید. این پهپاد از لحاظ ظاهری و مفهوم طراحی شباهت زیادی به پهپاد آمریکایی RQ-۱۷۰ Sentinel دارد؛ بدنه‌ای از نوع بال-بدنه با نبود دم قابل‌تشخیص که هدفش کاهش سطح مقطع راداری است. اگرچه صحبت‌های متعددی درباره مشخصات و ویژگی‌های این پرنده در رسانه‌ها مطرح شده، اما با این حال، اطلاعات رسمی دقیق و یکسانی درباره آن منتشر نشده است.

مشخصات

سرعت: ۴۶۰ کیلومتر بر ساعت

سقف پرواز: ۱۲ هزار متر

طول: ۳ متر

ارتفاع: ۳ متر

فاصله دو سر بال: ۱۳ متر

حداکثر وزن به‌هنگام پرواز: ۳۰۷۰ کیلوگرم

برد عملیاتی: ۴۴۰۰ کیلومتر

مداومت پروازی: ۱۰ ساعت

طراحی و الهام: شکل بدنه و طراحی پرنده (wing-body) شبیه به RQ-۱۷۰ است. بدنه‌ بدون دم و بال پرنده‌مانند آن باعث کاهش سطح مقطع راداری (stealth) می‌شود.

ساختار و مواد: در این پهپاد از کامپوزیت‌های سبک و مواد جاذب امواج رادار استفاده می‌شود تا قابلیت پنهان‌کاری افزایش یابد.

پیشران: موتور توربوفن دارد و ورودی هوای آن به شکلی طراحی شده که بازتاب راداری کمی داشته باشد.

توانمندی‌ها

شناسایی و جاسوسی با دوربین‌های پیشرفته و حسگرهای اپتیکی و حرارتی.

امکان حمل سلاح (بمب‌های هوشمند و موشک‌های کوچک) در برخی نمونه‌ها.

پرواز در ارتفاع بالا و با ماندگاری زیاد.

ارتباطات رمزگذاری‌شده و سامانه‌های هدایت بومی.

کاربرد عملیاتی

استفاده برای شناسایی در مرزها و مناطق حساس.

گزارش‌هایی از استفاده عملیاتی آن در سوریه و خلیج فارس منتشر شده است.

ایران از این پهپاد به‌عنوان نمادی از توانایی مهندسی معکوس خود یاد می‌کند.

مدل‌ها و نمونه‌ها

به‌غیر از نسخه اصل شاهد-۱۷۱، یک نسخه کوچک‌تر و با توان رزمی بالاتر با نام شاهد-۱۹۱ هم ساخته شده است.

منبع: همشهری آنلاین