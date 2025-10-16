باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
باختید بد هم باختید + فیلم

گروگان‌های اسرائیلی در مقایسه با مردم غزه وضعیت بهتری داشتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - اسیران اسرائیلی در مقایسه با مردم غزه وضعیت بهتری داشتند، این روایت خبرنگار با سابقه شبکه تلویزیونی CNN بود که او را مجبور به عذرخواهی از صهیونیست‌ها کرد.

 

