۸ روابط عمومی سپاه کربلا در اطلاعیهای از کشف و شناسایی قاچاق ۲ میلیون لیتر فرآوردههای نفتی در استان مازندران خبر داد.
در این اطلاعیه آمده است:
بسم الله الرحمن الرحیم
به استحضار مردم بصیر و شریف استان مازندران میرساند؛ سربازان گمنام امام زمان (عج) در سازمان اطلاعات سپاه کربلا، در ادامهی اقدامات هوشمندانه و مقتدرانه خود راستای صیانت از سرمایههای ملی و برخورد با مفاسد کلان اقتصادی، طی اقدامات اطلاعاتی و فنی یکی از بزرگترین شبکههای قاچاق فرآوردههای نفتی شمال کشور با حجم بیش از ۲ میلیون لیتر گازوئیل متشکل از قاچاقچیان استانی و کشوری فرآوردههای نفتی، فروشندگیهای فرآوردههای نفتی، پیمانکاران حمل فرآوردههای نفتی، رانندگان حمل سوخت و پرسنلهای جایگاههای سوخت شناسایی و با هماهنگی دستگاه قضایی مورد ضربه قرار گرفتند.
اقدامات سازمان اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مبنی بر شناسایی و برخورد با مفسدههای کلان اقتصادی و متجاوزین به بیت المال و حقوق شهروندان، با جدیت و قاطعانه ادامه خواهد داشت.
هموطنان عزیز میتوانند گزارشات خود را به سامانههای خبری ۱۱۴ اطلاع رسانی کنند.