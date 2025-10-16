سایت اتحادیه جهانی کشتی پس از ۱۰ سال و به دنبال دوپینگ کشتی گیر سرشناس روس، رسما ایران را به عنوان قهرمان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به دنبال تایید دوپینگ عبدالسلام گادیسوف آزادکار شاخص روسیه که در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ به مدال نقره وزن ۹۷ کیلوگرم دست یافت، عنوان قهرمانی این مسابقات رسما از آن ایران شد.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت های جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس آمریکا بر عهده رسول خادم بود که به طور همزمان ریاست فدراسیون کشتی و سرمربیگری تیم ملی را بر عهده داشت.

شاگردان رسول خادم در این رقابت ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز تنها با اختلاف ۴ امتیازی از روسیه، عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کردند اما پس از ۱۰ سال و در پی مثبت شدن دوپینگ عبدالسلام گادیسوف که برای روسیه در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید، رده بندی تیمی این مسابقات دچار تغییر شد و عنوان با ارزش قهرمانی جهان در سال قبل از المپیک ۲۰۱۶ ریو پس از ۱۰ سال از آن ایران شد.

رده بندی جدید این مسابقات، کشتی آزاد ایران با ۴۹ امتیاز قهرمان جهان شد و گرجستان و روسیه نیز به ترتیب با ۴۶ و ۴۴ امتیاز نیز در رده های دوم و سوم جای گرفتند.

در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ که در ۸ وزن برگزار می شد، حسن رحیمی در ۵۷ و حسن یزدانی در ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و سید احمد محمدی در ۶۵ و علیرضا کریمی در ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

علیرضا دبیر رئیس فدراسیون کشتی ۲ روز پیش با بیان اینکه فدراسیون با جدیت به دنبال این موضوع است، گفت: ۲ کشتی گیر روس در این مسابقات مرتکب دوپینگ شدند و امتیاز از دست دادند.

منبع: ایسنا

