باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی در سخنانی پیرامون راهبردهای مقاومت، ایمان و توکل بر خدا را نخستین عامل استحکام موضع مقاومت دانست و گفت: ایمانی که با استقامت همراه باشد، قدرتی درونی برای ایستادگی در برابر فشارها ایجاد می‌کند.

او دومین عامل را مرزبندی روشن با دشمنان معرفی کرد و افزود: دشمن در پی تضعیف ماست و پاسداری از مقاومت با شعار تحقق نمی‌یابد؛ باید در همه ابعاد، از جمله علمی، فرهنگی و اقتصادی، قوی شد.

حاجی صادقی سومین رکن مقاومت را بصیرت‌افزایی، تقویت امید و نشاط اجتماعی دانست و با استناد به آیه‌ای از قرآن گفت: شما با مقاومت به آرامش می‌رسید.

او با تأکید بر ضرورت عمل جبهه‌ای در مسیر مقاومت، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن جبهه‌ای عظیم و نامتجانس با قدرت رسانه‌ای تشکیل داده است؛ بنابراین جبهه مؤمنان نیز باید با تنوع انگیزه‌ها و برنامه‌ها سازمان یابد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، با اشاره به احیای فرهنگ مقاومت در پرتو انقلاب اسلامی، گفت: خون شهیدان، مایه حفظ این مکتب و این سرزمین شده است و برندگان حقیقی این میدان، شهیدانی هستند که پیروزی جاودانه را در پیشگاه الهی به دست آورده‌اند.

او در ادامه، با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره عقب‌نشینی از انرژی هسته‌ای، تصریح کرد: این نسخه‌ها ناشی از گم‌کردن هدف اصلی‌اند؛ چراکه دعوای تمام طاغوت‌ها بر سر فرمانروایی است.

حاجی صادقی جنگ اصلی جبهه استکبار را «جنگ شناختی» دانست و گفت: دشمن برای تحمیل خواسته‌هایش، برخی را دچار شبهه علمی می‌کند؛ زیرا بینش و گرایش، سبک زندگی را تعیین می‌کند.

او در پایان، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب دیوار استبداد و استکبار را شکست، اما برخی دچار شبهه شدند. امت بی‌امام و فرمانده خطر دارد، اما امت متصل به ولایت، شکست ندارد.