نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در تبیین راهبردهای مقاومت، ایمان توأم با استقامت، مرزبندی روشن با دشمن، و بصیرت‌افزایی را سه رکن اصلی پایداری دانست و تأکید کرد: امت متصل به ولایت، هرگز شکست نخواهد خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهره شعبانی -حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی صادقی در سخنانی پیرامون راهبردهای مقاومت، ایمان و توکل بر خدا را نخستین عامل استحکام موضع مقاومت دانست و گفت: ایمانی که با استقامت همراه باشد، قدرتی درونی برای ایستادگی در برابر فشارها ایجاد می‌کند.

او دومین عامل را مرزبندی روشن با دشمنان معرفی کرد و افزود: دشمن در پی تضعیف ماست و پاسداری از مقاومت با شعار تحقق نمی‌یابد؛ باید در همه ابعاد، از جمله علمی، فرهنگی و اقتصادی، قوی شد.

حاجی صادقی سومین رکن مقاومت را بصیرت‌افزایی، تقویت امید و نشاط اجتماعی دانست و با استناد به آیه‌ای از قرآن گفت: شما با مقاومت به آرامش می‌رسید.

او  با تأکید بر ضرورت عمل جبهه‌ای در مسیر مقاومت، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند دشمن جبهه‌ای عظیم و نامتجانس با قدرت رسانه‌ای تشکیل داده است؛ بنابراین جبهه مؤمنان نیز باید با تنوع انگیزه‌ها و برنامه‌ها سازمان یابد.

نماینده ولی‌فقیه در سپاه، با اشاره به احیای فرهنگ مقاومت در پرتو انقلاب اسلامی، گفت: خون شهیدان، مایه حفظ این مکتب و این سرزمین شده است و برندگان حقیقی این میدان، شهیدانی هستند که پیروزی جاودانه را در پیشگاه الهی به دست آورده‌اند.

او در ادامه، با انتقاد از برخی دیدگاه‌ها درباره عقب‌نشینی از انرژی هسته‌ای، تصریح کرد: این نسخه‌ها ناشی از گم‌کردن هدف اصلی‌اند؛ چراکه دعوای تمام طاغوت‌ها بر سر فرمانروایی است.

حاجی صادقی جنگ اصلی جبهه استکبار را «جنگ شناختی» دانست و گفت: دشمن برای تحمیل خواسته‌هایش، برخی را دچار شبهه علمی می‌کند؛ زیرا بینش و گرایش، سبک زندگی را تعیین می‌کند.

او در پایان، با اشاره به دستاوردهای انقلاب اسلامی، گفت: انقلاب دیوار استبداد و استکبار را شکست، اما برخی دچار شبهه شدند. امت بی‌امام و فرمانده خطر دارد، اما امت متصل به ولایت، شکست ندارد.

 

برچسب ها: مقاومت ، ولایت فقیه
خبرهای مرتبط
قم،میزبان همایش ملی آینده‌پژوهی و علوم انسانی، گامی به سوی توسعه و تعالی ایران
شکوه مردم قم در حمایت از جبهه مقاومت و مردم مظلوم غزه+فیلم
آیت‌الله کعبی:
جایزه جهانی شهید نصرالله تأسیس شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
تجلیل «عباسعلی گایینی» چهره علمی و ورزشی کشور در قم
تسهیل تردد روشندلان با اصلاح گذرگاه‌ها و نصب سامانه‌های ویلچررو در منطقه یک قم
برخورد قانونی با تخلیه غیرمجاز پسماند صنعتی در جاده قم به کاشان
مرغ پایش را روی ترازوی گرانی گذاشت
چهارمین همایش «علامه ذوالفنون» در قم برگزار شد
مقاومت با ایمان، بصیرت و ولایت شکست‌ناپذیر است
آخرین اخبار
مقاومت با ایمان، بصیرت و ولایت شکست‌ناپذیر است
چهارمین همایش «علامه ذوالفنون» در قم برگزار شد
برخورد قانونی با تخلیه غیرمجاز پسماند صنعتی در جاده قم به کاشان
مرغ پایش را روی ترازوی گرانی گذاشت
تجلیل «عباسعلی گایینی» چهره علمی و ورزشی کشور در قم
تسهیل تردد روشندلان با اصلاح گذرگاه‌ها و نصب سامانه‌های ویلچررو در منطقه یک قم
تشکیل کارگروه‌های مشترک هوش مصنوعی در علوم اسلامی
مشارکت هفت هزار مؤدی مالیاتی در پروژه‌های عمرانی قم