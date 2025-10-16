شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تاخیر در پرداخت معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - موضوع واریز معوقات حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی از اهمیت بالایی برخوردار است و همواره مورد توجه این قشر قرار دارد به گفته شهروندخبرنگار ما مدت ۷ ماه است که پرداخت معوقات بازنشستگان تامین اجتماعی به تعویق افتاده و  مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام لطفا درمورد معوقه فروردین ماه بازنشستگان تامین اجتماعی اطلاع رسانی کنید که بعداز۷ ماه هنوزدرست پرداخت نشده وحالا هم که از۲۱مهرشروع کردند با اعلام حروف الفبا واریزمی کنند چقدر باید حرص وجوش بخوریم وبعد از۷ماه تاخیر وبی ارزش شدن این پول با تورم فعلی خواهش می‌کنم رسیدگی کنید.

 

