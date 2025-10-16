معاون امدادونجات جمعیت هلال احمر گلستان از تصادف زنجیره‌ای در جاده فرودگاه گرگان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان ، رضا حاجیلری گفت: پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه پراید و یک دستگاه رانا در جاده گرگان به آق‌قلا، بعد از دور برگردان فرودگاه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که از سرنشینان این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

حاجیلری ادامه داد: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده و با همکاری اورژانس هر ۴ مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.

منبع: هلال احمر 

برچسب ها: هلال احمر ، تصادف
خبرهای مرتبط
تصادف دو خودرو در کلاله؛ ۷ نفر مصدوم شدند
تصادف زنجیره‌ای در گرگان ۱۱ مصدوم برجای گذاشت
تصادف در علی آبادکتول ۹ مصدوم بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان
تصادف زنجیره‌ای در جاده فرودگاه گرگان/۴مصدوم راهی بیمارستان شدند
آخرین اخبار
تصادف زنجیره‌ای در جاده فرودگاه گرگان/۴مصدوم راهی بیمارستان شدند
تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان
شبیه سازی عملیات امداد و نجات در زلزله ۵.۲ ریشتری در گنبدکاووس برگزار شد
شماره‌گذاری خودرو و اختصاص پلاک به منطقه آزاد اینچه‌برون اجرایی می‌شود