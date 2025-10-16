باشگاه خبرنگاران جوان ، رضا حاجیلری گفت: پیش از ظهر امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴، گزارشی مبنی بر تصادف دو دستگاه پراید و یک دستگاه رانا در جاده گرگان به آق‌قلا، بعد از دور برگردان فرودگاه، از طریق اورژانس به هلال احمر اعلام شد.

او افزود: بلافاصله تیم واکنش سریع هلال‌احمر استان با آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و پس از ارزیابی مشخص شد که از سرنشینان این حادثه ۴ نفر مصدوم شدند.

حاجیلری ادامه داد: نجاتگران اقدامات اولیه را انجام داده و با همکاری اورژانس هر ۴ مصدوم به مرکز درمانی انتقال یافتند.

منبع: هلال احمر