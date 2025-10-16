شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده دلیر و رهبر حماس یحیی سنوار، فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش را پخش خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش به مناسبت سالگرد شهادت فرمانده دلیر و رهبر حماس یحیی سنوار، فیلم «هیام» به کارگردانی محمد درمنش را پخش خواهد کرد. «هیام» محصول ۱۳۸۲ جمعه ۲۵ مهر ماه ساعت ۱۳ روی آنتن می رود.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: «حسان» دانشجویی فلسطین الاصل و تبعه انگلستان برای ازدواج با دختر مورد علاقه اش «هیام» عازم اردوگاه «جنین» در فلسطین اشغالی است. او قصد دارد پس از ازدواج برای ادامه تحصیل و زندگی به انگلستان بازگردد. جشن عروسی آن‌ها در یک محفل کوچک اما گرم برگزار می‌شود. با حمله گسترده ارتش رژیم صهیونیستی به اردوگاه، آنان که در حال خروج هستند در ایست و بازرسی نیروهای اشغالگر از یکدیگر جدا می‌شوند. با بازداشت حسان و با ادامه حملات خشونت بار صهیونیست ها به فلسطینی‌ها او زخمی می‌شود. حسان در دیدار مجدد با هیام پیشنهاد می دهد که زودتر از فلسطین خارج شوند و به انگلستان بروند اما با مخالفت هیام که تمایلی به ترک فلسطین ندارد به این نتیجه می رسند تا در کنار سایر مبارزان فلسطینی به جنگ با سربازان اشغالگر صهیونیستی ادامه دهند و....

جهاد سعد، ریم علی، کفاح الخوص، عابد فهد، سامر عمران، فائق عرقسوسی، و ... در فیلم هیام با تهیه کنندگی مهدی همایون فر نقش آفرینی کرده اند.

 

برچسب ها: یحیی سنوار ، نوار غزه ، فیلم سینمایی
خبرهای مرتبط
حضرت آیت‌الله خامنه‌ای: حماس زنده است و زنده خواهد ماند + فیلم
یحیی سنوار؛ چهره‌ای که از مرگ افسانه ساخت
هشدار پزشکان غزه: نظام درمانی در آستانه فروپاشی کامل
