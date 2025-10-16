رتبه نخست فارس در تولید گیاهان دارویی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062f\u0631 \u067e\u06cc \u062e\u0634\u06a9\u0633\u0627\u0644\u06cc \u0645\u062f\u0627\u0648\u0645\u060c \u06a9\u0634\u0627\u0648\u0631\u0632\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u0628\u0627 \u062a\u063a\u06cc\u06cc\u0631 \u0627\u0644\u06af\u0648\u06cc \u06a9\u0634\u062a \u062a\u0648\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646\u062f \u06f3\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u0647\u06a9\u062a\u0627\u0631 \u0631\u0627 \u0632\u06cc\u0631 \u06a9\u0634\u062a \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u0628\u0628\u0631\u0646\u062f.\u00a0\u0633\u0627\u0644\u0627\u0646\u0647 \u06f4\u06f5 \u0647\u0632\u0627\u0631 \u062a\u0646 \u0627\u0646\u0648\u0627\u0639 \u06af\u06cc\u0627\u0647\u0627\u0646 \u062f\u0627\u0631\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u0641\u0627\u0631\u0633 \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u06cc\u200c\u0634\u0648\u062f.\n\u00a0\n\n\u00a0