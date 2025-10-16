باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
رتبه نخست فارس در تولید گیاهان دارویی + فیلم

توسعه کشت گیاهان دارویی در استان فارس دستاورد‌های منحصربه‌فردی را برای افزایش درآمد کشاورزان و ارزآوری داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی خشکسالی مداوم، کشاورزان فارس با تغییر الگوی کشت توانستند ۳۵ هزار هکتار را زیر کشت گیاهان دارویی ببرند. سالانه ۴۵ هزار تن انواع گیاهان دارویی در استان فارس تولید می‌شود.

 

 

