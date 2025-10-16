سخنگوی کرملین با رد طرح موضوع استرداد بشار اسد در دیدار ولادیمیر پوتین با محمد الجولانی، تأکید کرد که پایگاه‌های نظامی روسیه در سوریه در دستور مذاکرات دو طرف قرار داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، در پاسخ به پرسشی درباره اینکه آیا موضوع استرداد بشار اسد در دیدار ولادیمیر پوتین با محمد الجولانی، رئیس‌جمهور خودخوانده سوریه، مطرح شده یا خیر، به خبرنگاران گفت: «ما در اینجا چیزی برای گزارش در مورد اسد نداریم، در این زمینه چیزی برای گزارش نداریم.»

این اظهارات در حاشیه دیدار دیروز (چهارشنبه) پوتین و الجولانی در مسکو صورت گرفت. در این ملاقات الجولانی به پوتین گفت که سوریه مایل است روابط «تاریخی و استراتژیک» با روسیه را احیا کند و به تمام توافقات گذشته بین مسکو و دمشق احترام خواهد گذاشت. این سفر دولتی، اولین سفر الجولانی به کشوری است که میزبان اسد پس از برکناری او در دسامبر ۲۰۲۴ بوده است.

پوتین نیز گفت روابط بین مسکو و دمشق همیشه «به طور انحصاری دوستانه» بوده و افزود که انتخابات پارلمانی ماه گذشته سوریه یک «موفقیت بزرگ» بود و به «تحکیم جامعه» منجر خواهد شد.

پسکوف همچنین تأیید کرد که سرنوشت پایگاه‌های نظامی روسیه - یک پایگاه دریایی در طرطوس و یک پایگاه هوایی در حمیمیم که هر دو در ساحل مدیترانه‌ای سوریه واقع شده‌اند - در دستور مذاکرات دو طرف قرار داشته، اما جزئیات بیشتری ارائه نداد.

سخنگوی کرملین هرگونه بحث درباره سفر برگشت پوتین به سوریه را نیز رد کرد، اما گفت که چنین دعوت‌هایی می‌تواند از طریق کانال‌های دیپلماتیک صورت گیرد.

منبع: آناتولی

برچسب ها: بشار اسد ، تحولات سوریه ، دولت روسیه
