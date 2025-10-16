ملی‌پوشان کشورمان در مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا راهی فینال شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه در هایفونگ ویتنام آغاز شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دونفره سنگین‌وزن از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند رفتند و در جایگاه دوم ایستادند و به فینال رسیدند.

زینب نوروزی و کیمیا زارع در دونفره سبک وزن بانوان از ساعت ۶:۴۰ با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ به رقابت پرداختند و با قرارگرفتن در جایگاه اول به فینال رسیدند.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دونفره سبک‌وزن آقایان از ساعت ۶:۵۰ در گروه اول با حریفانی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت پرداختند و به فینال رسیدند.

امیرحسین محمودپور از ساعت ۵:۵۰ صبح به مصاف حریفانی از تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و چین تایپه رفت و در جایگاه دوم قرار گرفت و به فینال صعود کرد.

فینال این ماده‌ها روز شنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.

برچسب ها: مسابقات روئینگ ، روئینگ قهرمانی آسیا
خبرهای مرتبط
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
روئینگ جایزه بزرگ روسیه؛ محمودپور به نشان ارزشمند نقره رسید
مسابقات قهرمانی آسیا جوانان و زیر ۲۳ سال-شنیانگ چین؛
درخشش روئینگ ایران در سرزمین اژدها/ کسب ۶ مدال رنگارنگ توسط نمایندگان کشورمان
نایب رئیس بانوان فدراسیون روئینگ:
مربی روسی ۱۰ شهریور به ایران می‌آید/ ملائی در پرتغال تمرین می‌کند
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
آخرین اخبار
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال
کوهپایه زاده: ارتباط ورزش با دانش فنی در کسب نتایج بهتر موثر است
ساپینتو: قول قهرمانی می‌دهم!
پیشنهاد مربی مس‌رفسنجان به قلعه‌نویی؛ مدافع ما را به جام‌جهانی ببر
فینالیست شدن ۴ روئینگ‌سوار ایران در آسیا
قهرمانی شاگردان رسول خادم در جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال
محمدی: هدف ما آشنایی پژوهشگران با ارزش‌های جنبش پارالمپیک است
علی اصغر ابارقی برنزی شد
ورزشگاه پارس شیراز یکی از گزینه‌های اصلی دربی است
پیروزی تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان