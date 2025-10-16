باشگاه خبرنگاران جوان - مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا از امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه در هایفونگ ویتنام آغاز شد و نمایندگان کشورمان به مصاف حریفان رفتند.

مهسا جاور و فاطمه مجلل در گروه اول دونفره سنگین‌وزن از ساعت ۶ صبح به مصاف حریفانی از سنگاپور، ازبکستان و هند رفتند و در جایگاه دوم ایستادند و به فینال رسیدند.

زینب نوروزی و کیمیا زارع در دونفره سبک وزن بانوان از ساعت ۶:۴۰ با حریفانی از اندونزی، ویتنام، تایلند و هنگ‌کنگ به رقابت پرداختند و با قرارگرفتن در جایگاه اول به فینال رسیدند.

امیرحسین محمودپور و امیررضا عبدالی در دونفره سبک‌وزن آقایان از ساعت ۶:۵۰ در گروه اول با حریفانی از کویت، قزاقستان و فیلیپین به رقابت پرداختند و به فینال رسیدند.

امیرحسین محمودپور از ساعت ۵:۵۰ صبح به مصاف حریفانی از تایلند، کره جنوبی، کره شمالی و چین تایپه رفت و در جایگاه دوم قرار گرفت و به فینال صعود کرد.

فینال این ماده‌ها روز شنبه ۲۶ مهرماه برگزار می‌شود.