مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان

صبح امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ و با حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی گرگان، پیکر مطهر شهید سلطانی از حسینیه عاشقان ثارالله گرگان تا امام‌زاده عبدالله این شهر تشییع شد. امروز میدان بسیج گرگان پر شد از شور و احساس؛ مردمی که با ذکر و اشک، پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی را در آغوش گرفتند و بار دیگر پیمان خود را با شهدا تجدید کردند. شهید سلطانی در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمده و بعد از سال‌ها در مرداد ماه سال جاری پیکر ایشان شناسایی شد و به زادگاه‌شان بازگشت. استقبال باشکوه مردم از پیکر شهید محمد هاشم سلطانی، پیامی بود به همه که یاد و نام شهدا همیشه زنده است و این راه با قوت ادامه خواهد داشت.