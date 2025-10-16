استان‌ها عکس باشگاه خبرنگاران جوان

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان
عکاس حسین رجنی
تاریخ انتشار ۲۴ مهر ۱۴۰۴ ۱۶:۲۲
صبح امروز پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه ۱۴۰۴ و با حضور پرشور مردم مؤمن و انقلابی گرگان، پیکر مطهر شهید سلطانی از حسینیه عاشقان ثارالله گرگان تا امام‌زاده عبدالله این شهر تشییع شد. امروز میدان بسیج گرگان پر شد از شور و احساس؛ مردمی که با ذکر و اشک، پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی را در آغوش گرفتند و بار دیگر پیمان خود را با شهدا تجدید کردند. شهید سلطانی در سال ۱۳۶۵ در عملیات کربلای ۴ به فیض شهادت نائل آمده و بعد از سال‌ها در مرداد ماه سال جاری پیکر ایشان شناسایی شد و به زادگاه‌شان بازگشت. استقبال باشکوه مردم از پیکر شهید محمد هاشم سلطانی، پیامی بود به همه که یاد و نام شهدا همیشه زنده است و این راه با قوت ادامه خواهد داشت.

مراسم تشییع پیکر مطهر شهید محمد هاشم سلطانی در گرگان

۲۴ / ۰۷ / ۱۴۰۴ - ۱۶:۲۲
/

برچسب ها: شهدای ایران ، گرگان
