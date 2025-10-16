باشگاه خبرنگاران جوان - تیم‌های استقلال تهران و مس رفسنجان، فردا جمعه از هفته هفتم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران در ورزشگاه شهدای شهر قدس برگزار می‌شود.

رسول خطیبی سرمربی مس به دلیل محرومیت امکان حضور در نشست خبری پیش از این دیدار را نداشت و پیمان صاحب‌جمعی مربی این تیم در نشست شرکت کرد و گفت: می‌دانیم بازی بسیار سختی را مقابل یکی از بهترین تیم‌های ایران و آسیا داریم. تیمی با هواداران پرشمار که بازیکنان با کیفیت و با تنوع زیادی را دارد.

وی گفت: قبل از فصل فرصت چندانی برای آماده سازی نداشتیم و این تعطیلی‌ فیفادی کمک زیادی به ما داشت. با توجه به برنامه‌ریزی سرمربی تیم، هفته گذشته اردوی خوبی داشتیم و از لحاظ تاکتیکی و بدنی توانستیم شرایط تیم را بهتر کنیم. اکنون بازیکنان کاملا آماده هستند و انگیزه بالایی برای دیدار با استقلال دارند.

مربی مس رفسنجان توضیح داد: بچه ها باید با تمرکز بالا در زمین حاضر شوند. امیدوارم بازی جذب و با کیفیتی را شاهد باشیم و دست پُر برگردیم. حساسیت همه بازی‌ها برای ما یکسان است و ما در تمامی دیدارها برای کسب برتری وارد زمین می‌شویم.

وی در مورد مشکلات سخت افزاری و زمین‌های نامطلوب در فوتبال، گفت: ممترین فاکتور فوتبال، سخت افزار است و باید برنامه‌ریزی به گونه‌ای باشد که در تمام شهرا زمین با کیفیت داشته باشیم. این در تمام دنیا مساله پیش پا افتاده‌ای است. ورزشگاه شهر قدس نسبت به سایر ورزشگاه‌ها، زمین بهتری دارد و این کار ما را راحت می‌کند، چون تیم مس روی زمین فوتبال بازی می‌کند.

صاحب‌جمعی در مورد هدف تیمش در بازی فردا، بیان کرد: از نظر کیفی شرایط تیم ما نسبت به شروع فصل قابل قیاس نیست و به وضعیت مساعدی رسیده‌ایم. مطمئننا فردا شاهد بازی خوبی از سوی تیم ما خواهید بود و می‌خواهیم برنده شویم.

وی با بیان اینکه چند بازیکن تیمش شایسته حضور در تیم ملی هستند، گفت: درون دروازه نیمار میرزازاد را داریم که عملکرد بسیار خوبی داشته و می‌تواند در آینده به تیم ملی کمک کند. مهمتر اینکه امیرحسین جولانی می‌تواند در پازل دفاعی کمک حال امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی در جام جهانی باشد. چرا نباید بازیکن مس در تیم ملی باشد؟ مگر نه اینکه همه بازیکنان لیگ برتر باید زیر ذره‌بین کادرفنی تیم ملی قرار بگیرند. تیم ایران در جام‌جهانی تیم غالب زمین نخواهد بود و باید در فاز تدافعی قوی باشیم که یقین دارم جولانی می‌تواند مهره کارسازی برای تیم ملی باشد.

منبع: ایرنا