باشگاه خبرنگاران جوان - ریکاردو ساپینتو که بعد از مدت‌ها و با پایان دوران محرومتیتش در نشست مطبوعاتی خود قبل از دیدار با مس رفسنجان حاضر شد، اظهار داشت: خیلی حرف‌ها دارم که بزنم، باعث خوشحالی است که دوباره اینجا هستم و سرانجام دوره محرومیتم تمام شد. این برای هیچکس خوب نبود. برای فوتبال، هوادار و باشگاه، اما گذشت و امروز یک صفحه جدید را باز می‌کنم و امروز اینجا هستم تا با شما مثل همیشه شفاف صحبت کنم.

وی ادامه داد: خوشبختانه یک کادر فنی حرفه‌ای دارم که فداکاری کرده و جانانه کار می‌کنند و بهترین خود را ارائه می‌دهند. بدون شک بودن یا نبودن من در کنار زمین فرق دارد و وقتی تعداد بازی‌هایی که نیستم زیاد شود، دچار مشکل خواهیم شد. اینها را به عنوان بهانه مطرح نمی‌کنم و به دنبال آن هستیم تا خوب باشیم. از بالا که بازی‌ها را می‌بینیم تصویر بهتری را می‌توان دید و نمای خوبی برای آنالیز تیم می‌دهد.

سرمربی استقلال تاکید کرد: ارتباط گرفتن از روی سکو با نیمکت خیلی سخت است و این مشکلی بود که داشتیم. نتایج ضعیف برای همه تیم‌هاست و نه برای استقلال. قبول داریم که ۴ تیم مدعی سپاهان، استقلال، پرسپولیس و تراکتور آنطور که باید، ظاهر نشدند؛ اما کسی از این اتفاق خوشحال نیست و ما باید این نتایج را قبول کنیم و مسئولیت استقلال با من است. به دنبال پنهان شدن نیستم، اما چرا همه نگاه‌ها روی ماست.

ساپینتو گفت: تیم‌های دیگر تغییرات چندانی نداشتند، اما نصف تیم ما عوض شده است. برخی از بازیکنان مشکلاتی دارند که برخی از آنها با ما هماهنگی شده‌اند و برخی دیگر در حال تطبیق هستند. این بازیکنان باید بازی کنند تا بهتر شوند. این تفاوت‌ها برای من عجیب است. نسبت به سه‌سال قبل برخی چیز‌ها تغییر کرده و این شکافی که بین تیم‌هایی که برای قهرمانی می‌جنگند، کم شده است.

وی گفت: تیم‌ها خوب بازی می‌کنند و از هوش فنی و فیزیکی خود به خوبی بهره می‌برند. بازیکنان بهتری دارند و با نظم بازی می‌کنند. نتایج تیم‌های دیگر را می‌بینید. این لیگ تا آخر به همین شکل پیش می‌رود. می‌بریم، می‌بازیم و امتیاز از دست می‌دهیم و این برای همه تیم‌های لیگ اینطور است. این فصل رقابت سختی در پیش است و این برای من یک شگفتی بود. سه سال قبل زمین‌ها خیلی بهتر بود، اما الان شرایط خوب نیست. در زمین چاله می‌بینیم، بهانه نمی‌آورم، اما یک واقعیت است. برای هر بازی مجبور هستیم چمن را در شهر قدس چک کنیم. کسی کاری نمی‌کند و این برای ما خوب نیست. در زمینی که بازی‌های خانگی ما در آنجا برگزار می‌شود شرایط زمین خوب نیست.

سرمربی استقلال یادآور شد: عملکرد ما در بازی خوب بوده، آن چیزی که ما خوب نیستیم گل‌هایی است که دریافت می‌کنیم. در تمرینات روی این موارد کار کرده‌ایم، اما بحث فردی و تمرکز بازیکنان است که اتفاق می‌افتد.

وی گفت: نمی‌توانیم ۴ مربی را در این تعداد بازی نابود بکنیم، اسکوچیچ و سایر مربیانی که کار می‌کنند، مستحق این برخورد نیستند. اجازه بدهید کار کنیم. نمی‌توانیم قضاوت کنید ما تغییرات زیادی داشتم و نباید این همه فشار روی تیم بیاورید. انتقاد کنید، در موضوع دفاع یا ساختار بازی، اینها را می‌توان قبول کرد و در حال اصلاح موارد هستیم. از برخی بازیکنان خارجی و ایرانی انتظار بالایی دارم. کسی که بهتر کار می‌کند حتی اگر ۱۹ ساله باشد به او میدان خواهم داد.

ساپینتو ادامه داد: فوتبال، عملکرد است و برای من این مهم است. بازیکن باید این را بداند که مربی نمی‌تواند به او ۱۰ بار فرصت بدهد. او باید خودش را در همان شانس اول نشان بدهد. به دیگران هم شانس می‌دهم و هر بازیکنی که بهتر باشد، بازی می‌کند. عملکرد برخی بازیکنان سینوسی بوده و بازتاب آن را در عملکرد کلی تیم دیده می‌شود. در مسیر خوبی هستیم و من روی همه بازیکنان خود حساب می‌کنم، حتی عارف آقاسی. هیچ بازیکنی بیرون از تیم نیست و همه حرفه‌ای بوده و خوب کار می‌کنند و می‌خواهند رشد کنند.

سرمربی استقلال تاکید کرد: بازی‌های پایین جدولی بهتر شده و برای بقا می‌جنگند. بازیکنان خوبی آورده‌ایم که هنوزبه آن سطحی که من می‌خواهم نرسیده‌اند. نمی‌توانم معجزه کنم، این لیگ خیلی فیزیکی شده است. برخی از بازیکنان من متوجه این موضوع شده‌اند و برخی دیگر هنوز به این مهم نرسیده‌اند. تیمی هستیم که از نظر آماری تقابل تک به تک را برده‌ایم، ما تیمی جنگنده هستیم و باید برابرسازی را در تیم ایجاد کنیم.

وی تاکید کرد: اگر بازی قبلی را می‌بردیم به صدر جدول می‌رفتیم. لیگ امسال رقابتی است و باید انصاف داشت و به همه فرصت داد. این لیگ برای من جذاب است چراکه همه برای بردن می‌جنگند. مربیان در حال تلاش و برنامه‌ریزی هستند و همه چیز نسبت به سال قبل خیلی بهتر شده است.

ساپینتو در خصوص عملکرد خوب بازیکنان این تیم در ۲۰ دقیقه پایانی بازی با چادرملو گفت: بازیکنانی را داشتم که مصدوم بودند و من این فرصت را دادم که از بحث مصدومیت خارج شوند. باید از نظر ذهنی نفرات را آماده می‌کردم چراکه چند هفته نتیجه‌ای که می‌خواستیم را نگرفته بودیم. در نیمه دوم با چادرملو خیلی خوب بودیم البته در بازی‌های قبلی هم لحظاتی خوب بودیم. بازیکنان خوب بازی می‌کنند، اما باید از فرصت‌ها استفاده کنیم. باید تمرین کنیم تا بیشتر گل بزنیم. اگر گل زیاد بزنیم یک اشتباه کوچک مهم نیست، اما اشتباهاتی که الان داریم تیم را می‌کُشد.

سرمربی استقلال گفت: امتیاز‌هایی را هم به خاطر داوری از دست دادیم، اگر ۲ پنالتی ما گرفته می‌شد، الان در صدر بودیم. همه دیدند، اما کسی نرفت VAR را بررسی کند. من به دنبال بهانه نیستم، اما انتظار عدالت داریم. اگر این سیستم را داریم چرا استفاده نمی‌کنیم؟ همه این موارد روی نتایج اثرگذار است. ما سخت‌کوش هستیم و تیم خوبی داریم. اینها را آمار می‌گوید نه من. باید در فرصت‌هایی که ایجاد می‌کنیم موثرتر باشیم. سه مهاجم دارم که هنوز گل نزده‌اند و من به آنها فرصت می‌دهم. نمی‌خواهم روی آنها فشار بیارم، اما آنها باید بدانند چه شرایطی داریم.

ساپینتو خاطر نشان کرد: در کل دوران مربیگری‌ام این همه جلسه تمام کنندگی برای بازیکنان نداشتم و باید آنها این را درک کنند. در این هفته بازی را می‌بریم و مس رفسنجان را شکست می‌دهیم. این تیم را به خوبی آنالیز کرده‌ایم و شناخت کاملی از آنها داریم. باید روی مواردی که کار کرده‌ایم متمرکز باشیم. کار سخت است، اما الان زمان بردن است.

وی گفت: تنها راه عبور ما از این شرایطی که در لیگ است، فقط بردن است. ما در بازی‌هایی مستحق پیروزی بودیم، اما لیگ ادامه دارد. هدف اصلی من قهرمانی است و به دست هم خواهیم آورد. من به هواداران قول می‌دهم که قهرمان خواهیم شد. نباید روی تیم من فشار بیاورید. من تا آخر این مسیر هستم و اطمینان مدیریت و همه را دارم و ما فقط باید ببریم. از همه می‌خواهم عادل باشند و این برای همه تیم‌هاست.

وی گفت: اینجا خانه من است و برای بردن به تهران آمدم. می‌خواهم از هواداران تشکر کنم و به تیم اطمینان داشته باشند. می‌دانم بردن را می‌خواهند، اما آنها بدانند من هم ناراحت هستم. اگر آزادی نیست شهر قدس یا هر جایی دیگری که هستیم، به همه نشان بدهند ما استقلال هستیم و یکی خواهیم بود. ما جنگنده هستیم و تسلیم نمی‌شویم. از پیشکسوتان هم باید تشکر کنم بیش از ۹۰ درصد آنها من و کادرفنی تیمم را حمایت کردند. برای اکبر کارگرجم آرزوی سلامتی دارم و امیدوارم برگردد و بازی‌های تیم خود را در سلامتی دنبال کند.