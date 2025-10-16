وقوع اتصالی در شارژر تلفن همراه هنگام نبودن ساکنان در منزل، موجب آتش سوزی شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مژده عینی - حامد پشنگیان سرپرست سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کازرون،  با اشاره به وقوع آتش‌سوزی در یک واحد مسکونی، اظهار کرد: با اعلام این حادثه به مرکز ۱۲۵ آتش نشانی، بلافاصله آتش‌نشانان از ایستگاه ۲ به محل اعزام شدند.

او با اشاره به حساسیت حادثه، ادامه داد: به علت دود زیاد و احتمال سرایت آتش به دیگر واحد‌های مسکونی، ۲ گروه اطفائی به محل آتش سوزی اعزام شده و آتش نشانان پس از ورود به ساختمان مسکونی و جست‌و‌جو در محل حادثه، اقدام به تخلیه دود کرده و عملیات لکه گیری تا اطمینان از اطفاء کامل انجام دادند.

پشنگیان بیان کرد: این آتش سوزی به علت اتصالی شارژر تلفن همراه در پریز برق و در نبود ساکنان رخ داد که با توجه به مجاورت شارژر با تخت و فرش موجود در منزل شعله ور شده بود که با ورود آتش نشانان به منزل، از سرایت آن به دیگر محیط منزل جلوگیری شد.

او همچنین به شهروندان توصیه کرد که هیچگاه گوشی تلفن همراه یا شارژر را بر روی مبل یا فرش برای شارژ شدن قرار ندهند و تلفن همراه را پس از ۹۵ درصد شارژ شدن از برق کشیده و در زمان شارژ روی سطوح غیرقابل اشتعال و شیشه‌ای قرار دهند.

کازرون در فاصله ۱۲۰ کیلومتری غرب شیراز قرار داد.

