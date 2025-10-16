شهردار پایتخت با تاکید بر ضرورت گسترش همکاری‌ها میان ایران و چین، گفت: گسترش ارتباطات میان شهر‌های دو کشور، موجب نقش‌آفرینی والاتر این دو ملت در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا زاکانی در حاشیه اجلاس افتتاحیه مجمع جهانی اتحادیه شهرها و دولت‌های محلی UCLG در کشور چین، در جمع خبرنگاران، از تلاش‌ها و میهمان‌نوازی شهردار شی‌آن (سومین شهر بزرگ کشور چین) برای برگزاری این اجلاس تقدیر و تشکر کرد.

وی با بیان اینکه تشکیل مجامع بین‌المللی برای تشریک مساعی، رایزنی‌های دیپلماتیک و گسترش همکاری‌های بین شهرها بسیار ارزنده است، اضافه کرد: امیدواریم برگزاری اجلاس UCLG نیز موجب شکل‌گیری همکاری‌ها و اقدامات مشترک برای ارتقای نصاب خدمت‌رسانی به شهروندان شود.

زاکانی برگزاری این اجلاس بین‌المللی را برای شهرداری شی‌آن حائز اهمیت دانست و گفت: مدیریت شهری این شهر می‌تواند علاوه بر آنکه ظرفیت‌های خود را به شهرهای بزرگ جهان عرضه کند، از فرصت نقد و استفاده از تجربیات دیگران نیز استفاده کند.

وی گسترش همکاری‌ها میان ایران و چین را ضروری دانست و اظهار داشت: گسترش ارتباطات میان شهرهای دو کشور، علاوه بر توسعه و آبادانی و ارتقای نصاب خدمت‌گزاری به شهروندان، موجب نقش‌آفرینی والاتر این دو ملت در عرصه‌های جهانی خواهد شد.

شهردار تهران موضوع «انرژی‌های پاک» را یکی از محورهای مهم همکاری با شهرهای کشور چین برشمرد و تصریح کرد: حمل‌ونقل و خدمات شهری و البته حفاظت از محیط‌زیست از دیگر حوزه‌هایی است که شهرداری تهران علاقه دارد از تجربیات شهرهای بزرگ چین استفاده کند.

زاکانی در پایان با اشاره به بازدید خود از نمایشگاه دستاوردهای شهری چین، موضوع حمل‌ونقل و انرژی پاک را از مهم‌ترین محصولات معرفی‌شده در این نمایشگاه عنوان کرد.

منبع: شهر

برچسب ها: علیرضا زاکانی ، ایران و چین
خبرهای مرتبط
میراث‌فرهنگی مشترک ایران و چین نقش مؤثری در تعمیق روابط دو ملت دارد
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
نمایشگاه «ارمغان ابریشم» افتتاح شد/ روایتی از هزاران سال پیوند فرهنگی ایران و چین با نمایش ۹۰ اثر
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
آخرین اخبار
زاکانی: انرژی‌های پاک یکی از محور‌های مهم همکاری تهران با شهر‌های چین است
اجازه ورود غربالگران بینایی به مهد‌های کودک داده نمی‌شود
برگزاری میزخدمت مرکز وکلا در کلیسا
شهروندان تهرانی خودور‌های رها شده در محله‌ها را به پلیس گزارش دهند + فیلم
تسهیل دسترسی بیماران با ارتقای خدمات دارویی در داروخانه‌های هلال‌احمر
ثبت ۶۳۸ حادثه در سامانه‌های امدادی کشور در یک هفته
تمام مأموران عملیاتی پلیس تهران به دوربین البسه مجهز هستند
شناسایی انبار ۲۰۰ میلیاردی لوازم یدکی قاچاق در شهریار
ارتقای همکاری‌های دوجانبه پلیس مبارزه با مواد مخدر ایران و افغانستان
اعمال قانون و توقیف ساعتی بیش از ۴۸ هزار خودرو به‌دلیل استفاده از چراغ‌های خیره‌کننده و غیر‌استاندارد
کیفیت هوای تهران قابل قبول است
فروش موادمخدر در عطاری‌ها به بهانه «لاغری»
آسیب دیدگان جنگ ۱۲ روزه اگر هنوز مستقر نشدند به بنیاد شهید مراجعه کنند
زمان ثبت‌نام آزمون استخدامی کادر اداری قوه قضاییه اعلام شد
ایستگاه مترو مریم مقدس، نمایش همزیستی ادیان الهی در پایتخت است
رونمایی از دیوارنگاره شهدای فراجا در مجتمع بعثت؛ نمادی از پاسداشت فرهنگ ایثار و مقاومت
به امور مجروحین و جانبازان جنگ ۱۲ روزه با قید فوریت رسیدگی شود
دختر جوان با تیپ پسرانه سرکرده باند سارقین سریالی تهران بود