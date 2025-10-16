یارانه نقدی مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه ١٤٠٤ به حساب سرپرستان خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرد؛یارانه مرحله ۱۷۶ مربوط به مهرماه سال جاری به مبلغ ۱۱۵ هزار و ۴۷۰ میلیارد ريال بحساب ۱۰ میلیون ۵۸۴ هزار و ۳۵۲ نفر در دهک های اول تا سوم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.

سازمان هدفمندسازی تاکید کرد: مبلغ واریزی با در نظر گرفتن کسر اقساط وام‌های سرپرستان وام‌گیرنده صورت گرفته است.

شایان ذکر است، بر اساس دهک‌بندی اعلام شده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ۲۸ میلیون و ۸۶۷ هزار و ۸۵۴ نفر در دهک های اول تا سوم قراردارند که یارانه نقدی آنها بیست و پنجم هر ماه بحساب سرپرستان این خانوارها توسط ٢٨ بانك عامل در سراسر کشور واریز می شود.

برچسب ها: سازمان هدفمندی ، یارانه
خبرهای مرتبط
چگونه بدون ازدواج یارانه خود را از خانواده جدا کنیم؟
مستمری مهرماه مددجویان بهزیستی واریز شد
پرداخت ۳ هزار و ۲۹۴ میلیارد تومان به سازمان‌های بیمه‌گر پایه درمان کشور
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
آخرین اخبار
جذب سرمایه بیش از ۶۶۶ میلیون دلاری بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه
یارانه نقدی دهک‌های اول تا سوم واریز شد
قیمت خودرو در بازار آزاد پنج‌شنبه ۲۴ مهر ماه
افزایش قیمت نفت پس از اعلام توقف خرید هند از روسیه
گسترش همکاری‌های ایران و روسیه در انتقال برق و توسعه فناوری‌های نوین انرژی
کوتاهی وزارت نیرو در عدم اتصال به سامانه املاک و اسکان
نظارت بر حوزه طلا از اتحادیه به بانک مرکزی منتقل شد/ صدور مجوز طلا از بهمن‌ماه متوقف است+ فیلم
ابلاغ شیوه نامه و افزایش سقف تسهیلات قرض الحسنه اشتغال‌زایی
۹۵ درصد مطالبات گندمکاران پرداخت شد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۲۴ مهرماه ۱۴۰۴
حذف ۱۴ میلیون شغل تا سال ۲۰۲۷
بازگشت درآمد‌های قطر ایرویز به کشور قطر در دستور کار قرار گرفت
تمرکز بر سرمایه‌گذاران خارجی برای ارتقای تعاملات با منطقه
خودرو‌هایی که موعد تحویلشان برای امسال نیست، مشمول افزایش قیمت نمی‌شوند
تقویت رقابت‌پذیری به کمک صورت حساب الکترونیک
قرارداد تأمین مالی ساخت ۳۸۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن منعقد شد
آیا مسیر پروازهای اروپایی برای ایرلاین های داخلی باز می شود؟/ ناوگان هوایی جدید در راه است
محدودیت‌های ترافیکی پایان هفته اعلام شد/ ترافیک سنگین در محور‌های شمالی
صرفه‌جویی ۱۰ هزار میلیارد تومانی سامانه خودنویس در بازار اجاره مسکن
کاهش کیفیت هوا طی ۵ روز آینده در جنوب غرب کشور
موضوع افزایش قیمت مدیران خودرو چه بود؟فیلم
مخالفت سازمان اداری و استخدامی با راه اندازی سامانه نشانی+ فیلم