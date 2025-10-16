باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
شریان‌های حیاتی رژیم صهیونیستی را بشناسید + فیلم

اقتصاد رژیم صهیونیستی متکی بر شرکت‌هایی است که تحریم جهانی آنها شریان حیاتی این رژیم را تحت تاثیر قرار خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - شرکت های بین المللی، قلب تپنده رژیم صهیونیستی هستند. تحریم جهانی این شرکت ها سودآوری آنها و اقتصاد رژیم را متاثر خواهد کرد.

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۵۰ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
بعد دولت ما روی نفت خوابیده ولی نمی توانیم هیچ چیزی تولید کنیم همه وارد می شوند اینم مدیریت کشور
