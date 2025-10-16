\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0627\u06cc \u0628\u06cc\u0646 \u0627\u0644\u0645\u0644\u0644\u06cc\u060c \u0642\u0644\u0628 \u062a\u067e\u0646\u062f\u0647 \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0635\u0647\u06cc\u0648\u0646\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0647\u0633\u062a\u0646\u062f. \u062a\u062d\u0631\u06cc\u0645 \u062c\u0647\u0627\u0646\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0634\u0631\u06a9\u062a \u0647\u0627 \u0633\u0648\u062f\u0622\u0648\u0631\u06cc \u0622\u0646\u0647\u0627 \u0648 \u0627\u0642\u062a\u0635\u0627\u062f \u0631\u0698\u06cc\u0645 \u0631\u0627 \u0645\u062a\u0627\u062b\u0631 \u062e\u0648\u0627\u0647\u062f \u06a9\u0631\u062f.\n