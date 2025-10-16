باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - جنبش انصار الله یمن امروز پنجشنبه از شهید شدن ژنرال محمد عبد کریم الغماری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح خود خبر داد.
یحیی سریع، سخنگوی رسمی نیروهای مسلح یمن در این خصوص گفت: به مردم عزیزمانکه در جریان حملات متجاوزانه آمریکا و اسرائیل به کشورمان در طی دو سال از عملیات طوفان الاقصی شهیدان بزرگواری تقدیم کردند، تبریک میگوییم. این شهدا در دفاع از خاک و ایمانشان جان خود را فدای این معرکه بزرگ کردند، از جمله فرمانده ژنرال محمد عبد کریم الغماری که همراه با برخی از یاران و پسرش حسین (۱۳ ساله) در حال انجام وظیفه ایمانیشان به شهادت رسیدند و روح پاکشان به جمع شهیدان بزرگوار پیوست.
سریع در ادامه بیان کرد: در طول دو سال گذشته، نیروهای مسلح یمن ۷۵۸ عملیات انجام دادهاند که شامل ۱۸۳۵ عملیات با استفاده از موشکهای بالستیک، کروز، فرطصوتی، پهپادها و قایقهای جنگی بوده است.
او افزود: همچنین نیروهای دریایی یمن علیه کشتیهای اسرائیلی که نقض تحریمها علیه یمن را انجام میدادند، ۳۴۶ عملیات در مناطق دریایی مختلف از جمله دریای سرخ، باب المندب، خلیج عدن، دریای عرب و اقیانوس هند انجام داده و بیش از ۲۲۸ کشتی اسرائیلی را هدف قرار دادهاند.
سریع اشاره کرد که سیستم هوایی یمن در جریان عملیات طوفان الاقصی موفق به سرنگونی ۲۲ پهپاد شناسایی آمریکایی مدل MQ-۹ شده و ۴۰ عملیات مقابله با هواپیماهای دشمن انجام داده است، همچنین با شلیک بیش از ۵۷ موشک، از عملیاتهای متجاوزانه دشمن جلوگیری کرده و تعدادی از جنگندههای دشمن را مجبور به ترک منطقه کردند.
شایان ذکر است که ژنرال الغماری یکی از مسئولان اصلی عملیات علیه کشتیهای تجاری و اراضی اسرائیلی از دسامبر ۲۰۲۳ به شمار میرفت و به همین دلیل نامش در فهرست شخصیت هدف ترور از سوی رژیم تروریستی اسرائیل قرار داشت.
منبع: اسپوتنیک