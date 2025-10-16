غلامرضا توکل، نماینده مجلس اظهار داشت:در مقطع حساسی هستیم و این نکته مهم است که به درستی در راستای تبیین واقعیات گام برداریم. دشمن قصد دارد با بزرگ‌نمایی اثر مکانیسم ماشه یک جنگ روانی همه جانبه را علیه کشورمان به راه بیندازد. در این شرایط به کار گرفتن سیاست‌های صحیح اهمیت زیادی دارد.

وی ادامه داد: وزارت اقتصاد وظیفه خطیری در شرایط کنونی برعهده دارد. این وزارت‌خانه ضمن تلاش برای حل و فصل مشکلات اقتصادی مردم و جلوگیری از اعمال فشار معیشتی بر خانوارها، باید به اعمال سیاست‌های صحیح در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها بپردازد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: امروز مهم‌ترین راهکاری که وزارت اقتصاد می‌تواند به اجرا بگذارد، استفاده از دیپلماسی فعال اقتصادی است. در شرایطی که آمریکا و غرب تلاش دارند ایران را به عنوان یک کشور منزوی در حوزه اقتصادی نشان دهند و اثرات مکانیسم ماشه بر اقتصاد ما را فلج‌کننده جلوه دهند، افزایش تعاملات با کشور‌های منطقه، همسو و همسایه می‌تواند کمک‌کننده باشد.

توکل گفت: تاجیکستان جزو کشور‌هایی است که به لحاظ جغرافیایی فاصله زیادی با ما ندارد. از طرف دیگر، ایران و تاجیکستان دارای نزدیکی تمدنی و فرهنگی با یکدیگر هستند. به دلیل نزدیکی تمدنی و فرهنگی میان ایران و تاجیکستان، افزایش تعاملات با این کشور اهمیت زیادی دارد و حضور فعالانه وزیر اقتصاد در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان بسیار مثبت ارزیابی می‌شود.

وی ادامه داد: باید این موضوع سرلوحه کارمان باشد که تمام دنیا به کشور‌های غربی خلاصه نمی‌شوند. کشور‌های زیادی هستند که ما با آنها همسویی داریم و می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای افزایش تعاملات باشند. در همین راستا، گسترش روابط با کشور‌هایی نظیر چین، روسیه، کشور‌های عضو بریکس، شانگهای، همسایگان و کشور‌های اطراف می‌تواند مدنظر باشد.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: جذب سرمایه بیش از ۶۶۶ میلیون دلاری توسط وزارت اقتصاد بعد از فعال‌سازی مکانیسم ماشه نشان می‌دهد که دنیا دیگر بله قربان‌گوی غرب و آمریکا نیست. آنها نمی‌توانند برای دیگران تعیین تکلیف کنند که با چه کشوری ارتباط داشته باشند و با چه کشوری قطع ارتباط کنند.

وی ادامه داد: طی سالیان طولانی غرب و آمریکا از ابزار تحریم علیه کشور ما استفاده کرده‌اند. نکته مهم این است که در تمام این سال‌ها ما در برابر حرف بی منطق تسلیم نشده‌ایم. اما غرب و آمریکا نمی‌خواهد از تاریخ درس بگیرد و رویه خود را عوض کند.

توکل گفت: ما کشوری هستیم که از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما یاد گرفته‌ایم که چه طور با آن مقابله کنیم. افزایش روابط با کشور‌های همسو و دوست و حضور فعال در مجامع بین‌المللی سرمایه‌گذاری راهکار مناسبی است تا به دیگر کشور‌ها نشان دهیم که از تعاملات مبتنی بر احترام و منافع متقابل استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: برقراری روابط با دیگر کشور‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی جزو نیاز‌های هر کشور است. اما باید این روابط بر مبنای احترام و تأمین منافع دو طرف باشد. این طور ارتباطات زمینه را برای افزایش تعاملات در حوزه‌های دیگر ایجاد می‌کند و زمینه‌ساز ارتقای امنیت در منطقه است.