باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا نجفی - وزارت بهداشت غزه تایید کرد که رژیم اسرائیل پیکر‌های ۳۰ اسیر فلسطینی را از طریق صلیب سرخ به غزه بازگردانده و اکنون تعداد کل پیکر‌های اسرایی که در غزه دریافت شده، به ۱۲۰ نفر رسیده است.

طبق توافق آتش‌بس، رژیم اسرائیل باید در ازای هر اسیر اسرائیلی کشته شده که بازگردانده می‌شود، پیکر‌های ۱۵ فلسطینی را تحویل دهد.

شب گذشته، شاخه نظامی حماس دو جسد دیگر را به اسرائیل تحویل داد و اعلام کرد که تمام بقایای اسرای متوفی را که «می‌توانست به آنها دسترسی داشته باشد» بازگردانده است. حماس تاکید کرد: اجساد باقی‌مانده نیازمند تلاش فراوان و تجهیزات ویژه‌ای برای جست‌و‌جو و بیرون کشیدن آنهاست و ما تلاش زیادی خواهیم کرد تا این پرونده را به طور کامل ببندیم.

ظهر امروز، رژیم اسرائیل با ادعای کُندی اقدامات حماس در تحویل اجساد اسیران اسرائیلی کشته شده، تهدید کرده بود که نسل‌کشی در غزه را از سر گرفته و توافق آتش‌بس را منحل کند.

منبع: الجزیره