رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به رویکرد‌های جدید در حکمرانی گفت: باید رویکرد هیبریدی را در پیش بگیریم تا بتوانیم توان حل‌مسئله واقعی را داشته باشیم.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ  اختتامیه دوره حکمرانی محلی و مدیریت شهری در مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

بابک نگاهداری رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت: حکمرانی در دنیا به سمت حکمرانی دانش بنیان پیش رفته است. به تبع این تغییر و تحولی که پیش آمده است، ما نیاز به سازوکار‌های آموزشی داریم که بتوانیم این نوع حکمرانی را به جوانان و علاقه‌مندان سیاست گذاری در کشور ارائه دهیم.

وی افزود: با توجه به اینکه متأسفانه احزاب در کشور ما به طور مستمر فعالیت نمی‌کنند و فعالیت آنها عمدتاً محدود به ایام انتخابات است، آن سازوکار حزبی که بتواند محل تربیت و آمادگی سیاستمداران کشور باشد به طور مناسبی وجود ندارد و به همین دلیل وجود مدرسه حکمرانی اولویت بالاتری پیدا می‌کند.

نگاهداری گفت: یکی از رویکرد‌های ما در مدرسه حکمرانی، آموزش حکمرانی هیبریدی است. امروزه عوامل مختلف سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در هر تصمیم گیری‌ها دخیل است و شما هیچ مسئله‌ای را پیدا نمی‌کنید که فقط به یک حوزه از مسائل کشور مرتبط باشد؛ بنابراین ما هم باید رویکرد خود را تغییر داده و رویکرد هیبریدی را در پیش بگیریم تا بتوانیم توان حل مسئله واقعی را در افرادی که در این دوره شرکت می‌کنند داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اهمیت رویکرد حل مسئله در کشور گفت: کم‌دانشی و کم‌تجربگی در مدیریت سازمان‌ها در کشور یکی از آسیب‌هایی است که کشور در مسیر حل مسائل خود با آن روبروست. از طرفی عدم قطعیت‌ها در اتفاقات مختلف، پیچیدگی تصمیم گیری و حکمرانی هیبریدی را دوچندان می‌کند.

وی گفت: تلاش دوم ما در این دوره‌ها این است که بتوانیم ساز و کار عمودی را به سازوکار‌های افقی تبدیل کنیم. شما هر چه بتوانید سر دولت مرکزی را خلوت کنید و آن را به مدیران محلی و شهری و روستایی تفویض کنید، شاهد بهبود عملکرد‌ها خواهید بود. همچنین دستاورد دوم آن، پیشنهادات بهتر مدیران محلی در رابطه با مسائل آن منطقه است که وقتی کار بر عهده آنها باشد، شاهد این بهبود پیشنهادات خواهیم بود.

نگاهداری رویکرد سوم مدارس حکمرانی را آشنا کردن دانشجویان با شیوه‌های نوین و فناورانه در عرصه حکمرانی دانست و افزود: ما تلاش می‌کنیم هرچه مهارت نوآورانه و فناورانه مبتنی بر مدیریت داده و هوش مصنوعی است را در دوره‌های مختلف به مخاطبان ارائه کنیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: رویکرد دیگر ما بومی‌سازی دانش و تجربیات حکمرانی است.

وی آخرین رویکرد مدرسه حکمرانی را رویکرد آینده‌نگرانه دانست و گفت: ما حتماً باید تحولات آینده را به درستی درک کنیم و تدابیر و سیاست‌هایی که بتواند ما را در جهان پرتلاطم تحولات آینده به سرمنزل مقصود برساند تدبیر کنیم.

منبع: مهر

برچسب ها: مرکز پژوهش های مجلس ، حکمرانی
خبرهای مرتبط
نقشه راه اصلاح نظام حکمرانی اقتصادی کشور در مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شد
۹۲.۲ درصد مردم به ایرانی بودن خود افتخار می‌کنند
«Z » در حکمرانی
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۴ مهر
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
آخرین اخبار
ابراز خرسندی وزرای امور خارجه ایران و الجزایر نسبت به روند مثبت روابط
قائم‌پناه: سه‌برابر پارسال گازوئیل ذخیره کرده‌ایم
عزم جمهوری اسلامی ایران برای تقویت مناسبات با کشور‌های آفریقایی
سفیر لهستان به وزارت امور خارجه احضار شد
عراقچی: کشور‌های جنبش عدم تعهد اسنپ‌بک را رد می‌کنند
سردار علیرضا افشار دار فانی را وداع گفت
توقف فعالیت سفارت آمریکا در ایران باعث پیروزی انقلاب شد/ برخی از آزادی بیان سوءاستفاده می‌کنند
صفحه نخست روزنامه‌ها - پنج‌شنبه ۲۴ مهر
کشور‌های اسلامی باید همچون اعضای یک پیکر واحد در مسیر صلح و برادری گام بردارند
عراقچی بر همبستگی جنبش عدم تعهد با آرمان فلسطین تاکید کرد
تاکید عراقچی بر گسترش مناسبات ایران و اوگاندا در حوزه‌های اقتصادی و کشاورزی
دیدار عراقچی و وزیر خارجه ونزوئلا در کامپالا
وزیر کشور: انتخابات شورا‌ها در همه شهر‌ها به صورت الکترونیکی برگزار می‌شود
دیدار وزرای خارجه ایران و میانمار
عارف: بازنگری کلی در شیوه تأمین کالا‌های اساسی در دستور کار است