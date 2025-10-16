حوادث رانندگی ممکن است هر لحظه برای رانندگان رخ دهد.

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 \u0640 \u062d\u0648\u0627\u062f\u062b \u062a\u0631\u0627\u0641\u06cc\u06a9\u06cc \u0647\u0631 \u0631\u0648\u0632 \u062f\u0631 \u0627\u0637\u0631\u0627\u0641 \u0645\u0627 \u0631\u062e \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f. \u0622\u0646\u0686\u0647 \u062a\u0641\u0627\u0648\u062a \u0627\u06cc\u062c\u0627\u062f \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f\u060c \u0648\u0627\u06a9\u0646\u0634 \u062f\u0631\u0633\u062a \u0645\u0627 \u062f\u0631 \u0647\u0645\u0627\u0646 \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642 \u0627\u0648\u0644 \u0627\u0633\u062a.\n\u062f\u0627\u0646\u0633\u062a\u0646 \u0686\u0646\u062f \u0627\u0642\u062f\u0627\u0645 \u0633\u0627\u062f\u0647 \u0645\u06cc\u200c\u062a\u0648\u0627\u0646\u062f \u062c\u0627\u0646\u200c\u0647\u0627 \u0631\u0627 \u0646\u062c\u0627\u062a \u062f\u0647\u062f \u0648 \u0627\u0645\u0646\u06cc\u062a \u0628\u06cc\u0634\u062a\u0631\u06cc \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0647\u0645\u0647 \u0628\u0647 \u0647\u0645\u0631\u0627\u0647 \u062f\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0628\u0627\u0634\u062f.\n