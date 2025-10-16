استاندار گیلان با تأکید بر اینکه موفقیت، حاصل اراده و تلاش مستمر است، گفت: ورزشکاران توان‌یاب با پشتکار و انگیزه مثال‌زدنی خود نشان دادند که هیچ محدودیتی نمی‌تواند مانع درخشش و افتخارآفرینی شود. 

باشگاه خبرنگاران جوان _ هادی حق‌شناس امروز (پنجشنبه) در همایش «روز ملی پارالمپیک و جشن اراده‌های بزرگ» که در سالن اجتماعات مجموعه ورزشی یادگار امام (ره) رشت برگزار شد، با قدردانی از برگزارکنندگان این رویداد، اظهار کرد: امروز فرصتی مغتنم است تا در جمع قهرمانانی باشیم که با وجود محدودیت‌ها، با اراده، انگیزه و تلاش خود نام ایران و گیلان را در میادین ملی و بین‌المللی پرآوازه کرده‌اند.

وی با تجلیل از ورزشکاران، مربیان و خانواده‌های آنان که در رقابت‌های پاراالمپیک، جهانی، آسیا و کشور خوش درخشیده‌اند، گفت: هر انسان، توانمندی‌هایی دارد اما آنچه توان بالقوه را به بالفعل تبدیل می‌کند، اراده و پشتکار است؛ همان نیرویی که مرز میان افراد، شهرها و ملت‌ها را مشخص می‌کند.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به اینکه سخت‌کوشی و انگیزه، عامل پیشرفت در هر عرصه‌ای است، افزود: تفاوت میان جوامع موفق با دیگران در سبک زندگی، کیفیت کار و استمرار در مسیر تلاش نهفته است و این روحیه، امروز در میان ورزشکاران پارالمپیکی به‌خوبی دیده می‌شود.

حق‌شناس روز ملی پارالمپیک را «جشن اراده‌ها» دانست و بیان کرد: اگر در جامعه‌ای اراده، انگیزه و پشتکار وجود داشته باشد، دستیابی به قله‌های موفقیت و بلندترین سکوهای جهانی ممکن خواهد بود.

وی با آرزوی موفقیت برای قهرمانان و ورزشکاران توان‌یاب گفت: حضور شما، نماد امید، اراده و عزت‌نفس ملت ایران است و بی‌تردید الهام‌بخش همه جامعه برای تلاش بیشتر در مسیر تعالی و افتخارآفرینی خواهد بود.

گفتنی است در پایان این مراسم شماری از  ورزش‌کاران گیلانی  پاراالمپیکی و جانباز تجلیل به عمل آمد.

منبع : روابط عمومی 

برچسب ها: ورزش ، تندرستی
