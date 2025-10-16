همایش دوچرخه سواری، همزمان با هفته تربیت بدنی در مراغه برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -ناصر قهرمان رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: همایش دوچرخه سواری هفته تربیت بدنی عصر روز پنج شنبه با شرکت ۱۰۰ نفر رکابزن برگزار شد.

وی افزود: این همایش به مسافت ۵ کیلومتر از پارک سلامت آغاز و در پارک یادگاران مراغه به پایان رسید.
وی اضافه کرد: خردسال‌ترین رکاب زن این همایش ۴ سال و مسن‌ترین آنها ۶۰ سال سن داشتند.
رئیس اداره ورزش و جوانان مراغه گفت: این همایش با هدف توسعه ورزش همگانی و دوچرخه سواری و گرامیداشت هفته تربیت بدنی برگزار شد.
در پایان به قید قرعه از۲۰ نفر دوچرخه سوار تجلیل شد.

