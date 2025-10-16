صبحانه یک وعده غذایی مهم برای انسان است.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ در این ویدیو دکتر جعفر غفارزاده، پزشک و متخصص طب ایرانی در مورد اهمیت صبحانه و تاثیرات منفی حذف صبحانه بر روی سلامت بدن صحبت می‌کند که آن را در فیلم زیر مشاهده می‌کنید.

برچسب ها: وعده غذایی ، طب سنتی ، طب ایرانی
