باشگاه خبرنگاران جوان _ جعفری روز پنجشنبه در آیین تجلیل از ۳۸ فعال اقتصادی برتر سیستان و بلوچستان، با اشاره به عملکرد درخشان فعالان اقتصادی این استان در بخش‌های معدن، صنعت، تجارت و اصناف در یک سال گذشته، با وجود چالش‌هایی نظیر ناترازی‌ها و مسائل منطقه‌ای، آنان را سربازان و افسران بسیار خوب اقتصادی توصیف کرد که توانسته‌اند رشد قابل توجهی را به ثبت برسانند.

وی با استناد به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به رشد قابل توجه شاخص‌های تولید و فروش در ماه‌های اخیر اشاره کرد و افزود: شاخص تولید در شهریورماه امسال نسبت به ماه گذشته ۱۰.۸ درصد و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰ درصد رشد داشته است. همچنین شاخص فروش در همین دوره نسبت به مردادماه ۱۶.۱ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر صمت در بخش معدن نیز اعلام کرد که عملکرد ۶ ماه نخست سالجاری نشان‌دهنده رشد ۹.۲ درصدی نسبت به سال گذشته است که بخشی از این موفقیت به توسعه فعالیت‌های معدنی در سیستان و بلوچستان مرهون می‌شود.

وی بر ضرورت بهره‌مندی از ظرفیت‌های معدنی عظیم سیستان و بلوچستان برای دستیابی به رونق بیشتر تأکید کرد و افزود: امروز در بخش‌هایی همچون معادن، از جمله معدن جانجا، شاهد تحولات خوبی با همت فعالان اقتصادی هستیم.

جعفری همچنین خواستار استفاده از فرصت‌های خدادادی در زمینه شناسایی ذخایر طلا در محدوده‌های مختلف استان سیستان و بلوچستان برای ارتقای رفاه و معیشت مردم شد.

رشد شاخص‌های تولید و اهداف برنامه هفتم توسعه

وی، اهداف توسعه‌ای در برنامه هفتم توسعه را تشریح کرد و گفت: رشد سالانه در بخش صنعت ۸.۵ درصد، در معدن ۱۳ درصد و در بازرگانی ۲۳ درصد هدف‌گذاری شده و سیستان و بلوچستان با ظرفیت‌های معدنی قابل‌توجه، می‌تواند سهم بیشتری از این رشد ملی را به خود اختصاص دهد.

معاون وزیر صمت اظهار کرد: مساله مهم دیگر در توسعه، تقویت نیروی انسانی و پرورش نیروی متخصص عنوان شد که یکی از اولویت‌های وزارت صمت است.

وی لازمه پیشرفت را توسعه دانست و ادامه داد: یکی از راه‌های توسعه، تکمیل زیرساخت‌هاست و باید در کنار آن، تأمین آب، گاز و برق نیز مدنظر باشد؛ بنابراین، توجه به زیرساخت‌ها یکی از اولویت‌های توسعه استان است.

جعفری در ادامه با اشاره به مزیت وجود مس در حوزه معادن، یادآور شد که جایگاه کشور در این بخش پنجم دنیاست و سیستان و بلوچستان یکی از استان‌های رتبه یک در این عرصه به شمار می‌رود که محدوده‌های بسیار خوبی در آن شناسایی شده است.

وی تأکید کرد: باید بتوانیم با کمک به تکمیل زیرساخت‌ها این معادن را در تراز واقعی قرار دهیم و تکمیل زنجیره ارزش را در برنامه قرار دهیم تا محصول نهایی در استان سیستان و بلوچستان تولید شود.

منبع ایرنا