کردستان نماد فرهنگ، نجابت و استقامت ملت ایران است

وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی با تاکید بر جایگاه ممتاز استان کردستان در تاریخ و تمدن ایران، اظهار داشت: دولت با دو راهبرد هم‌زمانِ مقاومت در برابر زیاده‌خواهی دشمنان و دیپلماسی برای تامین منافع ملت، مسیر عزت و پیشرفت کشور را دنبال می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛  پریسا بهرامی-  سیدرضا صالحی‌امیری، عصر پنج‌شنبه ۲۴ مهرماه در آیین افتتاح پارک ۳۲ هکتاری نیشتمان در مسیر گردشگری قشلاق – گریزه و در دومین روز سفر خود به استان کردستان، کردستان را مهد فرهنگ، ادب، شرافت و نجابت ایرانی دانست و افزود: کُرد یعنی فرهنگ، کُرد یعنی شرافت، کُرد یعنی نجابت و کُرد یعنی فضیلت؛ کردستان سرزمین نجباست و ریشه‌های تاریخی، ادبی و هنری این دیار در تار و پود فرهنگ ایرانی جاری است.

وزیر میراث‌فرهنگی با قدردانی از اقدام شهرداری و شورای اسلامی شهر سنندج در نام‌گذاری پارک نیشتمان، افزود: انتخاب این نام برای مجموعه‌ای گردشگری با این ابعاد، اقدامی شایسته و هوشمندانه است که پیوندی میان هویت فرهنگی مردم کردستان و توسعه شهری برقرار می‌کند.

او با اشاره به فعالیت‌های گسترده دولت در عرصه‌های مختلف امنیتی، معیشتی، اقتصادی و دیپلماسی، بیان کرد: دولت در چند جبهه به‌صورت هم‌زمان در حال فعالیت است؛ از تقویت نیرو‌های مسلح که حافظ امنیت کشورند، تا حمایت از معیشت مردم و توسعه زیرساخت‌های راه، جاده و ریل، دو استراتژی بنیادین مقاومت برای اثبات تسلیم‌ناپذیری ملت ایران در کنار تمامی اقوام شریف آن ـ کرد، بلوچ، آذری، ترکمن، عرب و فارس ـ و دیپلماسی برای صیانت از منافع ملی در عرصه بین‌المللی دنبال می‌شود.

وزیر میراث‌فرهنگی، نشاط اجتماعی را ضرورتی بنیادین برای پایداری جامعه دانست و گفت: مردم ایران و کردستان بیش از هر زمان دیگر به نشاط و امید نیاز دارند. ناامیدی، عاملی خطرناک برای جامعه است. احداث پارک نیشتمان صرفاً ایجاد فضایی سبز نیست، بلکه بستری برای گفت‌و‌گو، همدلی و نشاط جمعی است. این پارک، نماد نشاط و امید است.

صالحی‌امیری با اشاره به ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، فرهنگی و طبیعی استان کردستان افزود: کردستان زیبا همچون خورشیدی است که هم نور و هم حرارت می‌بخشد و لازم است ایرانیان از سراسر کشور به این دیار سفر کنند تا از نزدیک با جاذبه‌های فرهنگی، هنری و تاریخی آن آشنا شوند. شعار ما در کردستان هر روستا، یک بوم‌گردی است تا از این رهگذر، گردشگران داخلی و خارجی با روح غنی و اصیل این سرزمین آشنا گردند.

او در پایان با قدردانی از استاندار کردستان، نمایندگان مجلس، مدیران استانی و فعالان عرصه گردشگری یادآور شد: به نمایندگی از رئیس‌جمهور و دولت، از همه دلسوزان و خدمت‌گزاران مردم کردستان قدردانی می‌کنم. باور ما این است که توسعه کردستان، توسعه ایران است و آبادانی هر روستای این استان، گامی در مسیر پیشرفت و شکوفایی ملی به شمار می‌رود.

وزیر میراث فرهنگی؛
کردستان، نماد انسجام و وفاق ملی در ایران است
وزیر میراث‌فرهنگی:
سنندج را باید با فرهنگ و تمدنش به جهان معرفی کنیم/ کردستان گنجینه‌ای از تاریخ، هویت و زیبایی ایران‌زمین است
۲۷۰۰ پروژه گردشگری کشور در نوبت دریافت تسهیلات قرار دارند
