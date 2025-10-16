نخست‌وزیر مجارستان از کشور‌های اروپایی خواست به جای تشدید تنش‌ها، به مذاکرات با روسیه روی بیاورند و برای دستیابی به صلح اقدام کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از کشور‌های اروپایی خواست تا رویکرد خود را در قبال روسیه تغییر داده و به مذاکرات صلح روی بیاورند.

اوربان در پستی که در پلتفرم ایکس منتشر کرد، نوشت: صلح نیازمند صبر، قدرت و تواضع است. اروپا باید موضع خود را تغییر دهد. به جای خودخواهی و دامن زدن به آتش جنگی بی‌پایان، ما به مذاکرات با روسیه نیاز داریم.

وی تاکید کرد که تنها راه برای دستیابی به ثبات و صلح در قاره اروپا، گفت‌و‌گو‌های سازنده با مسکو است که می‌تواند به یک راه حل توافقی منتهی شود و تنش‌ها در اروپا را کاهش دهد.

در همین حال، پیت هگسیت، وزیر جنگ آمریکا از ضرورت پایان دادن به مناقشه اوکراین و بازگشت به میز مذاکرات در جلسه گروه تماس اوکراین حمایت کرد.

پیش از این، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشت که روسیه عملیات نظامی ویژه‌ای در اوکراین انجام می‌دهد، زیرا گزینه‌های دیگری وجود نداشت، اما همچنان آماده برای یک تسویه حساب صلح‌آمیز است.

منبع: آر تی

