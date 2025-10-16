شهروند خبرنگار ما با ارسال پیامی از یکطرفه شدن هر هفته جاده چالوس ابراز نارضایتی کرد و خواستار رسیدگی مسئولان شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - تعطیلات پایان هفته فرصت مناسبی را برای گردشگران فراهم میکند تا به شهرهای شمالی کشورسفر کنند. به همین منظورترافیک شدیدی در این جاده به وجود میآورد و رانندگان مجبورند ساعتها در ترافیک بمانند.
اما در این بین شهروندان ساکن شهرهای شمالی که برای انجام اموراتی مانند کار و یا تحصیل مجبورند به تهران سفر کنند؛ مشکلات آنها دو برابر میشود.
متن پیام شهروندخبرنگار
با سلام و احترام؛ هر هفته از چهارشنبه، مسیر تهران به شمال یکطرفه میشود؛ در حالیکه مردم شمال برای کار، درمان یا تحصیل نمیتوانند به تهران بروند. چرا باید شهروندان شمال کشور تاوان هجوم مسافران را بدهند؟ اگر جاده برای همه است، نباید مردم بومی از حق تردد محروم شوند. از مسئولان میخواهیم طرح یکطرفه را متوقف کنند. خواهش میکنم رسیدگی کنید.
