شهروندخبرنگار ما به دنبال الکترونیکی شدن اخذ عوارض با ارسال پیامی از بیکار شدن کارگران عوارضی آزادراه زنجان به تبریز ابراز نارضایتی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با الکترونیکی شدن عوارضی در برخی از ایستگاه‌ها در آزادراه زنجان به تبریز موجب تعدیل نیرو و بلاتکلیفی کارکنان اخذ عوارضی شد.
شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی درخواست رسیدگی به این مشکل را کرد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام خسته نباشید موضوع اجرا نشدن دستور اخذ شده از وزیر راه و شهرسازی در رابطه با کارکنان اخذ عوارض آزاد راه زنجان به تبریز برای اشتغال مجدد در اداره راه استان‌های مربوطه زنجان و تبریز، از دست اندرکاران شبکه تقاضای گزارش و پخش از این موضوع را داریم. باتشکر از زحمات شبانه روزی شما

 

ناشناس
۲۱:۵۵ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
طرح نامبارک الکترونیکی آزادراها شکست خورده شرکت آزادراه قزوین زنجان هم به حالت دستی بر گردد و این کارگران بخت برگشته که بیست ساله زحمت کشیدن و هیچ ارگانی جوابگویشان نیست به کار گیری شوند.
