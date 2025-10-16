باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دفتر رسانهای دولتی غزه اعلام کرد که حجم ویرانی و آوار ناشی از جنگ نسلکشی که ارتش اسرائیل از دو سال پیش علیه نوار غزه به راه انداخت، به سطحی بیسابقه در تاریخ معاصر رسیده است، به طوری که میان ۶۵ تا ۷۰ میلیون تن آوار و خرابی در منطقه وجود دارد.
این دفتر در بیانیهای افزود: این آوارها شامل هزاران خانه، تاسیسات و زیرساختهای حیاتی است که عمدا تخریب شدهاند و این امر غزه را به منطقهای فاجعهزده از نظر محیطزیستی و ساختاری تبدیل کرده است و دسترسی به کمکهای انسانی و تلاشهای نجات و امداد را مختل کرده است.
دفتر دولتی همچنین اشاره کرد که حدود ۲۰ هزار مهمات منفجر نشده از بمبها و موشکهایی که ارتش رژیم تروریستی اسرائیل پرتاب کرده، در منطقه باقی ماندهاند که تهدید بزرگی برای جان غیرنظامیان و امدادگران به شمار میروند و نیاز به خنثیسازی مهندسی و امنیتی دقیق قبل از هرگونه عملیات پاکسازی دارند.
این دفتر تاکید کرد که عملیات پاکسازی آوار با موانع جدی مواجه خواهد شد، از جمله عدم وجود تجهیزات و ماشینآلات سنگین به دلیل منع ارتش رژیم تروریستی اسرائیل از وارد کردن آنها و بسته شدن کامل گذرگاهها، همچنین ممانعت عمدی از واردات هرگونه تجهیزات یا مواد لازم برای خارج کردن اجساد.
منبع: النشره