سخنگوی وزارت امور خارحه با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ اسماعیل بقائی، سخنگوی وزارت امور خارجه با ابراز خرسندی از برقراری آتش‌بس بین پاکستان و افغانستان، بر ضرورت شروع فوری گفت‌و‌گو بین طرفین با هدف کاهش تنش، توقف کامل درگیری و حل و فصل اختلافات از طریق دیپلماسی تاکید کرد.

او همچنین با تاکید بر اهمیت احترام متقابل نسبت به تمامیت سرزمینی و حاکمیت ملی هر دو کشور، آمادگی جمهوری اسلامی ایران را برای هرگونه مساعدت جهت حفظ آرامش و کاهش تنش بین دو کشور همسایه و مسلمان اعلام کرد.

سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین با ابراز تاسف و نگرانی شدید از آسیب‌دیدن مردم و غیرنظامیان دو کشور از ناحیه درگیری‌های نظامی، بر ضرورت اقدام موثر از جمله تقویت همکاری‌های چندجانبه و منطقه‌ای برای پیشگیری و مقابله با تروریسم تاکید کرد.

منبع: ایرنا

برچسب ها: وزارت امور خارجه ، افغانستان ، پاکستان
