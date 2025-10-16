باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ در این رقابتها که از بیستوچهارم مهرماه در سالنهای ورزشی شهر یاسوج آغاز شده است، بیش از ۴۸۰ بازیکن، مربی و داور حضور دارند.
این المپیاد بهمنظور استعدادیابی و توسعه هندبال بانوان کشور برگزار میشود و تیمها طی چند روز در ردههای مختلف سنی با یکدیگر رقابت میکنند.
آیین افتتاحیه این مسابقات روز بیستوچهارم مهر برگزار شد و اختتامیه آن نیز در روز بیستونهم مهرماه با معرفی تیمها و بازیکنان برتر همراه خواهد بود.
مسابقات یادشده با همکاری فدراسیون هندبال، ادارهکل ورزش و جوانان کهگیلویه و بویراحمد و هیأت هندبال استان برگزار میشود.