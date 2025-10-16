باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- قرارداد اجرای پروژه بزرگ و راهبردی خط لوله انتقال فرآورده‌های نفتی پارس به امضا رسید که با اجرای آن نه‌تنها به کاهش ترافیک نفتکش‌ها و صرفه‌جویی کلان در هزینه‌های حمل‌ونقل منجر می‌شود، بلکه گامی مؤثر در جهت کاهش آلودگی، ارتقای ایمنی و تقویت پدافند غیرعامل در حوزه انرژی به شمار می‌آید اقدامی که تنها از دل نگاهی ملی و توسعه‌محور برمی‌آید.

طبق اعلام عظیمی فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با احداث خط لوله پارس، سالانه قریب به ۶۰ میلیون لیتر مصارف نفت‌گاز مرتبط با حمل و نقل جاده‌ای سوخت کاهش پیدا می‌کند و برآورد ما این است که سالانه بیش از ۴ همت از محل صرفه‌جوئی سوخت و صرفه‌جویی در هزینه‌های حمل محقق خواهد شد.

عظیمی‌فر درباره مشخصات پروژه خط لوله پارس گفت: این خط لوله نزدیک به ۴۰۰کیلومتر با قطر ۱۴ اینچ و ظرفیت ۷۳ هزار بشکه در روز از مهرآران به فسا و سپس به شیراز احداث خواهد شد.

عظیمی‌فر پیش از این در نشست شورای انرژی استان فارس در شیراز با حضور حسینعلی امیری، استاندار فارس ، گفت: با اقداماتی زیرساختی در تمام زنجیره پالایش و پخش امسال وضعیت مطلوبی در تولید، مصرف و انتقال فرآورده‌های نفتی داشتیم.

وی افزود: ذخایر نفت‌گاز نیروگاه‌های استان فارس نسبت به سال گذشته ۲.۵ برابر و نسبت به سال ۱۴۰۲ ،۴۰ درصد افزایش یافته است.

معاون وزیر نفت در امور پالایش و پخش با اشاره به این که عمده فرآورده‌های تولیدی پالایشی در جنوب کشور تولید می‌شود، در حالی که عمده مصارف در نیمه شمالی کشور است، گفت: عملیات تولید و توزیع این حجم از فرآورده با استفاده از نزدیک به ۱۷ هزار نفتکش جاده‌پیما، ۳هزار مخزن دار ریلی و ۱۵ هزار کیلومتر خط لوله به انجام می‌رسد.

عظیمی‌فر افزود: استفاده از نفتکش‌های جاده‌پیما هزینه‌های قابل توجهی را متوجه ما می‌کند، برای پرداخت کرایه حمل این میزان نفتکش، امسال ۴۰ همت اختصاص دادیم که عدد قابل توجهی است؛ بنابراین در کنار افزایش تولید و مدیریت مصرف، یکی از اولویت‌های ما توسعه زیرساخت‌های انتقال فرآورده نفتی بوده است، در یکسال گذشته قریب به هزار کیلومتر خط لوله انتقال نفت خام و فرآورده نفتی با سرمایه‌گذاری حدود ۸۰۰میلیون یورو به بهره برداری رسید که رکورد بی نظیری بود.

براساس این گزارش با احداث این خط لوله شاهد تقویت زیرساختی هستیم و این پروژه، با اثرات ماندگار در امنیت انرژی، محیط‌زیست و آینده‌ی حمل‌ونقل کشور نقش مؤثری می‌تواند در صنعت نفتی کشور ایفا کرده است.

این اقدام که با همت استاندار فارس انجام شده نشان دهنده درایت در سیاست‌گذاری، پیگیری مستمر در سطح وزارت نفت و شرکت ملی پخش، و تعامل مؤثر با نمایندگان مجلس و دستگاه‌های اجرایی، به مرحله اجرایی رسیده است.

این پروژه یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی جنوب کشور است که از «ایده» به «اجرا» رسیده است.

پیش از این‌ عظیمی‌فر مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی میزان سرمایه گذاری این پروژه را ۱۵۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: این پروژه از طریق قرارداد EPCF به مدت ۳۶ ماه توسط قرارگاه خاتم الانبیا اجرائی خواهد شد.

معاون وزیر نفت با اشاره به این که قرارگاه کارهای بزرگی در صنعت نفت با رویکرد جهادی به انجام رسانده است، گفت: امیدواریم با استفاده از تجارب و ظرفیت‌های این مجموعه و با هم‌افزایی توان شرکت ملی مهندسی و ساختمان بتوانیم این پروژه و انبار نفت ۸۰ میلیون لیتری فسا را به سرانجام برسانیم.