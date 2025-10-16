باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالملک الحوثی، رهبر جنبش انصار الله یمن اشاره کرد که حزبالله از ابتدا در حمایت عظیم از مردم فلسطین مشارکت داشت و فداکاریهای بزرگی از شهدای فرماندهان و مجاهدان خود انجام داد، اکنون نیز دشمن صهیونیستی تلاش میکند تا مقاومت در لبنان را نابود کند، اما در این امر کاملا شکست خورده است.
او در سخنانی گفت که نیروهای مسلح امروز خبر شهادت محمد عبدکریم الغماری، رئیس ستاد ارتش را اعلام کردند، او با سهم بزرگی که در حمایت یمنیها از جنگ فتح موعود و جهاد مقدس داشت، در حمایت از غزه نیز نقش بسزایی ایفا کرد. پس از شهادت او و همراهانش در مسئولیت و جهاد، این مسیر ادامه خواهد یافت.
سید الحوثی افزود: نیروهای مسلح برای خداوند جان فدا کردند، در چارچوب موضع راستین و صادقانهای که در آن حرکت کردهاند، چه به صورت رسمی و چه مردمی، در چارچوب فداکاری و ثبات. مردم ما حرکت کردند و هیچ چیزی جز خداوند را نمیترسند، علیرغم محدودیتهایی که آمریکا تلاش کرد برای مهار ملت ما و انحصار در مسئله فلسطین ایجاد کند.
او همچنین گفت: استفاده از موشکهای بالستیک آمریکا را بسیار آزار داد، این برای اولین بار در تاریخ بود و این مسئله آنها را شگفتزده کرد، به طوری که در نهایت نتوانستند موضع یمنیها را متوقف کرده یا آن را محدود کنند و در تعطیلی این توانمندیها یا نابود کردن آنها شکست خوردند. علاوه بر این، آنها نتوانستند عملیاتهای دریایی را متوقف کرده و ایمنی ناوبری دریایی برای دشمن اسرائیلی را تامین کنند.
منبع: النشره