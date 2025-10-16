سایت اتحادیه جهانی کشتی پس از ۱۰ سال و به دنبال دوپینگ کشتی گیر سرشناس روس، رسما ایران را به عنوان قهرمان رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ معرفی کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ به دنبال تأیید دوپینگ عبدالسلام گادیسوف آزادکار شاخص روسیه که در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ به مدال نقره وزن ۹۷ کیلوگرم دست یافت، عنوان قهرمانی این مسابقات رسماً از آن ایران شد.

هدایت تیم ملی کشتی آزاد ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ لاس وگاس آمریکا بر عهده رسول خادم بود که به طور همزمان ریاست فدراسیون کشتی و سرمربیگری تیم ملی را بر عهده داشت.

شاگردان رسول خادم در این رقابت‌ها با کسب ۲ مدال نقره و ۲ برنز تنها با اختلاف ۴ امتیازی از روسیه، عنوان نایب قهرمانی جهان را کسب کردند، اما پس از ۱۰ سال و در پی مثبت شدن دوپینگ عبدالسلام گادیسوف که برای روسیه در وزن ۹۷ کیلوگرم به مدال نقره رسید، رده بندی تیمی این مسابقات دچار تغییر شد و عنوان باارزش قهرمانی جهان در سال قبل از المپیک ۲۰۱۶ ریو پس از ۱۰ سال از آن ایران شد.

در رده بندی جدید این مسابقات، کشتی آزاد ایران با ۴۹ امتیاز قهرمان جهان شد و گرجستان و روسیه نیز به ترتیب با ۴۶ و ۴۴ امتیاز نیز در رده‌های دوم و سوم جای گرفتند.

در مسابقات جهانی ۲۰۱۵ که در ۸ وزن برگزار می‌شد، حسن رحیمی در ۵۷ و حسن یزدانی در ۷۰ کیلوگرم به مدال نقره رسیدند و سید احمد محمدی در ۶۵ و علیرضا کریمی در ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

منبع: مهر

برچسب ها: کشتی گیر ، رقابت های جهانی
خبرهای مرتبط
قهرمان ۴ دوره جهان پس از شکست مقابل پدیده ایرانی از کشتی کنار کشید
تیم ملی پتانک ایران در رقابت‌های جهانی رُم
رقابت‌های جهانی تنیس ساحلی؛ نماینده ایران یک پله دیگر صعود کرد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
چطور بعد از ۱۰ سال فهمیدند که کشتی گیر روسیه دوپینگ کرده؟
۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۷ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
همونموقع فهمیدن ولی طول کشیده تا بخان حقشونو پس بگیرن. یکی دوسال زیاد دیده بودم طول بکشه مال چندنفر تاحالا ولی ده سال اولین باره میبینم. اینم چون باما چپ هستن نمیخاستن بدن ولی باپیگیری زیاد گرفتن بالاخره
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۷:۱۸ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
کلا آزمایش دوپینگ به روش کاشت انجام میشه و چندین سال طول می‌کشه تا جواب مثبت یا منفی بده
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۰۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
میگن دبیر خیلی پیگیری کرده تا این حقو پس بگیره. دم خادم و دم دبیر و هرکسی که واسه کشور یک قدم برمیداره گرم و همیشه سلامت باشن
۱
۱۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۰۴ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
دم فرزندان قهرمان ایرانمان گرم
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۵ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
ریاست جناب دبیر همه رو ترکونده
چه شلوغی راه انداختن!!!
چقدر دادید که چنین شود؟!
باز بی لیاقتی مسئولین جهانی کشتی ست که چنین می‌شود.
۲
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۳:۱۴ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
اشتباه نکن پارتی بازی نشده. اتفاقن نمیخاستن به ایران پس بدن بااینکه روسیه هم تحریمه وباروسیه چپ هستن ولی با پیگیری زیادفدراسیون کشتی حقمونو گرفتن. زیاد اتفاق افتاده وقتی تست مثبت شده یکی دوسال طول کشیده تا مدالو پس بگیرن و نفرات اول تاسوم جابجا میشن. ولی اینکه تیم جابجا بشه بیاد اول بشه واقعن شانس آوردیم
United States of America
ناشناس
۲۰:۱۹ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
۲۰۱۵ یا ۲۰۲۵
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۱۷ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
پهلوان خادم
۱۱
۲۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
سيد علي امامي
۲۲:۰۲ ۲۴ مهر ۱۴۰۴
مثبت شدن ازمايش كشتي گير روس پس از ده سال إنهم با ازمايشگاههاي مجهز أمريكا غير قابل قبول است هدف تحت الشعاع قرار دادن قهرماني تيمهاي كشتي با اقاي دبير است ومطرح كردن اقاي خادم با كمك امريكاي فريبكار
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۷:۵۲ ۲۵ مهر ۱۴۰۴
نه آقای امامی چیزی که فکر میکنین نیست. میگن دبیر خودش خیلی وقته بهتره بگم چندساله دنبال فدراسیون کشتی جهانیه تا این حقو بگیره بعداز چندسال حالا پس دادن. مال این یکی دوماه نیست که دنبالشه، میگن از خیلی وقت پیش دنبالش بوده تا پس بگیره
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
آخرین اخبار
مسابقات روئینگ قهرمانی آسیا؛ ملی‌پوشان کشورمان به ۳ فینال رسیدند
تیم‌های ملی پدل مردان و زنان ایران در کاپ آسیا
احتمال غیبت کنعانی زادگان در بازی مقابل خیبر
استقلال به دنبال صدرنشینی در روز بازگشت ساپینتو به نیمکت/ نبرد سپاهان و استقلال خوزستان در اهواز
رقبای جهانی کاراته کا‌های ایران مشخص شدند
الدوساری مرد سال فوتبال آسیا شد؛ فدراسیون ایران ناکام مقابل عربستان
سالار آقاپور و مرضیه جعفری در جمع برترین‌های آسیا ۲۰۲۵
ادامه برد‌های متوالی استقلال در لیگ بسکتبال؛ طبیعت در تهران باخت
تساوی تیم ملی فوتسال زنان مقابل روسیه در دیدار تدارکاتی
قطعی شدن قهرمانی ایران در رقابت‌های جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال
کوهپایه زاده: ارتباط ورزش با دانش فنی در کسب نتایج بهتر موثر است
ساپینتو: قول قهرمانی می‌دهم!
پیشنهاد مربی مس‌رفسنجان به قلعه‌نویی؛ مدافع ما را به جام‌جهانی ببر
فینالیست شدن ۴ روئینگ‌سوار ایران در آسیا
قهرمانی شاگردان رسول خادم در جهانی ۲۰۱۵ آمریکا پس از ۱۰ سال
محمدی: هدف ما آشنایی پژوهشگران با ارزش‌های جنبش پارالمپیک است
علی اصغر ابارقی برنزی شد
ورزشگاه پارس شیراز یکی از گزینه‌های اصلی دربی است
پیروزی تیم ملی گلبال ایران مقابل عربستان